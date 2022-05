SEO : Tout savoir à propos du référencement naturel

SEO signifie Search Engine Optimization. C’est l’art d’optimiser un site Web ou une page Web pour les moteurs de recherche. Il s’agit d’y avoir le meilleur endroit possible. Les sites Web qui se classent plus haut dans les SERP (pages de résultats des moteurs de recherche) sont plus susceptibles d’être vus par les internautes et plus susceptibles d’être des visités.

Également connu sous le nom de références naturelles, il comprend les techniques et la créativité nécessaires pour améliorer les classements, générer du trafic et augmenter la visibilité d’une page Web auprès des moteurs de recherche. Qu’il s’agisse du choix des mots clés, de la qualité du contenu ou des liens de la page, le but est de la structurer de manière à la rendre compréhensible et agréable aux moteurs de recherche.

Pourquoi un site Web a-t-il besoin de SEO ?

La majeure partie du trafic Internet est générée par les moteurs de recherche, les plus importants étant Google, Bing et Yahoo! Bien qu’un site Web puisse avoir des visiteurs via les médias sociaux ou d’autres moyens, les moteurs de recherche restent le principal moyen de navigation pour la plupart des internautes.

Lorsqu’un moteur de recherche ne trouve pas un site Web, il ne trouve pas de temps précieux pour générer du trafic. Investir dans le référencement peut présenter des avantages significatifs par rapport à d’autres campagnes ou publicités marketing.

SEO: comment fonctionnent les moteurs de recherche ?

Les moteurs de recherche ont deux fonctions principales:

Indexation de sites Web et création de répertoires

Fournir des résultats de recherche

Indexation de sites Web et création de répertoires

Les moteurs de recherche utilisent les liens ou les URL de sites Web sur Internet pour explorer le site. En effet, les liens sont référencés par des “crawlers” ou “Spiders” (robots d’indexation.

Ensuite, les robots d’indexation analysent le code de ces pages et les répertorient dans une base de données accessible ultérieurement. C’est pourquoi, des centres de données ont été créés dans le monde entier pour stocker et gérer cette grande quantité de données.

Procurer des résultats de recherche.

Effectivement, les moteurs de recherche vous apporteront les résultats les plus pertinents dans leur ordre selon leur popularité. En effet, les pertinences des résultats se sont considérablement améliorées au fil des ans.

En fait, le SEO (référencement naturel) vise à améliorer la pertinence et la notoriété d’un site internet pour être meilleur dans les moteurs de recherche. De ce fait, l’importance et la popularité d’un site Web dépendent de nombreux facteurs que les algorithmes utilisent pour les déterminer.

Les sons de ces algorithmes complexes de moteurs de recherche semblent incompréhensibles. Ils fournissent quelques conseils sur la façon de générer plus de trafic vers une page, en donnant des instructions sur la façon d’améliorer l’indexation des pages sur un site Web. D’ailleurs, voici également quelques suggestions de Google et Bing :

Créez des pages riches en contenu et utiles aux internautes plutôt qu’aux moteurs de recherche

Vous avez besoin d’un site Web qui se positionne bien et utilise des liens textuels.

Utilisez de bons mots-clés pour créer des URL qui attirent les utilisateurs.

Utilisez une redirection 301 pour empêcher le contenu dupliqué d’indexer les robots.

Vous devez vérifier Rich Media pour vous assurer qu’il ne cache pas de liens importants, tels que : des informations importantes sur une entreprise qui apparaissent dans une image sur le site.

SEO : Relation avec les internautes – moteurs de recherche

En fait, lorsqu’un utilisateur entre dans un moteur de recherche et s’installe sur votre site, vous devez vous demander : « Les internautes seront-ils satisfaits de ce qu’ils y verront ? “.

Cette question se pose également aux moteurs de recherche car leur travail principal est de s’assurer qu’ils fournissent les résultats les plus pertinents aux utilisateurs. Vous devez donc vraiment vous assurer que votre site Web est le cœur de votre public lorsqu’il le visite.

En outre, les classements (c’est-à-dire apparaissant dans le premier produit proposé) renforcent la confiance des utilisateurs, il est donc important d’avoir une véritable stratégie de SEO pour le référencement de votre site Web.

SEO : Pourquoi une approche marketing est-elle nécessaire ?

En effet, les images, par exemple, peuvent exprimer de nombreuses émotions que les robots d’indexation ne comprennent pas. Afin de renforcer l’indexation d’un site dans les moteurs de recherche, il faut aussi tenir compte de ses limites.

Par exemple, les moteurs de recherche ont parfois du mal à voir du contenu dupliqué. Les sites Web peuvent empêcher les moteurs de recherche de les trouver en raison du manque d’instructions du créateur.

Une mauvaise structure de liens sur le site peut entraîner un mauvais référencement, de plus les moteurs de recherche sont toujours incapables de décrire le contenu «rich media» (images, vidéos, audio, etc.) , comprendre la complexité ou les différences de langue ou de dialecte.

Par ailleurs, les moteurs ne peuvent pas juger avec précision de la qualité du contenu. En d’autres termes, nous ne pouvons pas rendre le site “approprié” et nous attendre à ce qu’il soit bien publicisé sans promouvoir le contenu. De plus, Google surveille la façon dont les utilisateurs interagissent avec le site, créent des liens ou partagent du contenu. Ce sont des facteurs possibles.

Ainsi, nous ne savons pas ce que sera l’avenir de la recherche sur Internet, mais elle évolue constamment. Par conséquent, l’approche marketing continuera d’être une priorité pour ceux qui cherchent à rester compétitifs.

SEO : comment séduir les moteurs de recherches, les bases

Contenu référentiel

En effet, le contenu principal doit être sous forme de texte HTML. De plus, tout contenu non textuel reçoit peu ou pas d’attention aux robots d’indexation. Cependant, les moteurs de recherche peuvent afficher les pages de manière plus visible :

En ajoutant des balises “alt” aux images “

En mettant des liens indexables à votre barre de recherche

En employant des textes sur la page en plus du “rich media”

En fournissant des interprétations du contenu vidéo et audio.

De ce fait, des outils tels que Google Caching, SEO-browser.com ou MozBar vous permettent de vérifier des contenus qui peuvent être indexés et trouvés par les moteurs de recherche.

L’utilité des structures de liens indexables

L’une des erreurs les plus courantes commises par de nombreux sites Web est de ne pas avoir de système de liens logique et complet à suivre par les crawlers.

Cela signifie que certaines pages peuvent ne pas être visibles car elles ne sont pas correctement liées: Pourquoi la page est-elle manquante ?

Exiger qu’un formulaire accède à une page peut empêcher les moteurs de trouver le contenu.

Les liens JavaScript ne sont pas filtrés ou rarement pris en compte par les moteurs de recherche. Ses liens sont souvent ignorés. Le code HTML est recommandé pour améliorer l’indexation.

Le fichier Robots.txt indique aux moteurs de recherche de ne pas créer de lien vers une page. La raison peut être d’utiliser par inadvertance des créateurs de sites Web qui empêchent les moteurs de recherche d’accéder à une page.

Les liens dans <frame> et <iframe> sont visibles, mais cela nécessite un haut niveau de connaissances techniques pour les faire correctement.

Les espions Web peuvent ne pas explorer les pages contenant des centaines ou des milliers de liens lors d’exécution de filtres anti-spam. En évitant ces écueils, vos liens HTML permettent aux robots d’indexation d’accéder facilement à vos pages.

Mots-clés

Les mots-clés sont la pierre angulaire du processus de recherche sur Internet. Toute la science de la récupération d’informations à partir du contenu d’une page est basée sur des mots- clés.

Pour une information rapide, certains mots-clés sont stockés dans une petite base de données de plusieurs millions. L’ordre des mots, l’orthographe et la capitalisation sont des marqueurs pour les moteurs de recherche. Pour rendre une page plus attrayante, les mots clés ciblés doivent être inclus dans le corps, le titre et les métadonnées.

En général, plus les mots-clés sont spécifiques, moins il y a de concurrence entre les résultats de recherche et la probabilité de promotion augmente.

L’abus de mots-clés

En fait, la règle générale est d’utiliser des mots clés naturels et stratégiques. Remplir les pages de mots-clés est une stratégie obsolète pour satisfaire les robots d’indexation.

Voici quelques lignes directrices pour l’utilisation de mots-clés sur une page fournie par Moz :

Utilisez le mot-clé au moins une fois dans la balise de titre et en haut de la page.

Utilisez régulièrement des mots clés en haut de la page. 2-3 utilisations de mots- clés sont suggérées.

Entrez le mot-clé une fois dans la balise <alt> d’une image.

Utilisez le mot-clé dans l’URL de la page.

Au minimum, l’inclusion de mots-clés dans le méta description.

N’utilisez pas de mots clés dans les liens d’ancrage qui pointent vers d’autres pages d’un site. Ce processus est connu sous le nom de « cannibalisation des mots-clés ».