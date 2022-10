5 façons de télécharger des torrents sans installer de client torrent sur votre ordinateur

Vous souhaitez télécharger des torrents, mais vous ne souhaitez pas installer de client torrent sur votre ordinateur ? Avez-vous peur de recevoir des logiciels malveillants même de certains des clients torrent les plus populaires ? Peut-être que vous ne voulez tout simplement pas risquer que votre adresse IP soit affichée lorsque vous téléchargez des torrents. Ou peut-être que vous ne voulez tout simplement pas abandonner une grande partie des ressources de votre ordinateur pendant que vous travaillez sur d’autres choses.

Dans tous les cas, il existe plusieurs solutions. Dans cet article, nous examinerons cinq options différentes que vous avez.

Une boîte à graines

La première option, et la plus fiable, consiste à utiliser une seedbox. Une seedbox assure la confidentialité des torrents en téléchargeant des torrents pour vous, vous n’avez donc jamais à vous soucier de l’exposition de votre adresse IP. Vous voudrez toujours analyser vos fichiers téléchargés à la recherche de logiciels malveillants, mais c’est assez simple.

Le fonctionnement d’une seedbox est simple. C’est un serveur privé virtuel à grande vitesse équipé d’un logiciel torrent qui téléchargera vos torrents sur le serveur. Une fois téléchargés dans la seedbox, vous pouvez télécharger les fichiers sur votre ordinateur. Pendant que la seedbox télécharge les torrents, seule l’adresse IP de la seedbox est visible pour les autres personnes. Cela garde votre adresse IP complètement cachée et protège votre vie privée.

Vous obtiendrez également d’autres fonctionnalités intéressantes avec une seedbox, comme la possibilité de transcoder des fichiers multimédias sur le serveur à l’aide d’applications comme HandBrake. Vous pouvez également vous connecter à votre seedbox avec un VPN si vous préférez.

Obtenez un ordinateur dédié au torrent

Cette option est idéale pour ceux qui sont sérieux au sujet du torrenting. Si vous ne souhaitez pas installer de logiciel de torrent sur votre machine habituelle, procurez-vous une machine dédiée et installez-y le logiciel.

L’obtention d’une machine de torrent dédiée ne masquera pas votre adresse IP et n’empêchera pas automatiquement les logiciels malveillants. Cependant, il gardera vos fichiers torrent séparés de vos fichiers quotidiens, ce qui signifie que si vous téléchargez accidentellement un rançongiciel, vous ne perdrez pas de fichiers importants.

Utilisez MultiCloud

MultCloud est un gestionnaire de fichiers cloud qui combine l’accès à tous vos comptes basés sur le cloud en un seul compte. À partir de là, vous pouvez transférer, sauvegarder et synchroniser vos données entre vos comptes.

Cette application dispose d’une fonctionnalité appelée téléchargement à distance qui peut être utilisée pour télécharger directement un torrent sur vos lecteurs cloud. Par exemple, vous pouvez activer Google Drive ou Mega comme l’un de vos comptes cloud, puis ajouter un torrent à télécharger. Cependant, vous devrez mettre à niveau votre compte pour obtenir cinq téléchargements à la fois.

Utilisez Bitport

Bitport agit comme un intermédiaire à grande vitesse entre vous et vos torrents. Bitport fonctionne dans un navigateur Web, ce qui facilite le téléchargement de fichiers torrent de n’importe où, et ils seront tous téléchargés sur un compte cloud sécurisé. Une fois votre torrent téléchargé sur Bitport, vous pouvez télécharger les fichiers sur votre ordinateur.

Utilisez Seedr

Si vous voulez une application qui télécharge des torrents à grande vitesse sans limiter cette vitesse, Seedr est une bonne solution. Cependant, la limite de taille de fichier est de 2 gigaoctets, ce qui inclut votre capacité de stockage et tous les fichiers téléchargés. Vous ne pourrez malheureusement pas télécharger de gros fichiers avec ce programme. Pour les fichiers volumineux, vous voudrez obtenir une seedbox.

Si vous utilisez Google Chrome, vous pouvez obtenir l’extension Seedr pour faciliter le téléchargement de torrents.

Il existe plusieurs façons de contourner l’installation d’un logiciel torrent

Vous avez maintenant cinq façons différentes de télécharger des torrents sans installer de client torrent sur votre ordinateur. La plupart de ces méthodes sont suffisantes pour la personne moyenne. Cependant, si vous avez besoin de plus de vitesse et de plus d’espace – dans la gamme des téraoctets – envisagez d’obtenir une seedbox.

Avec une seedbox, vos téléchargements se produiront à des vitesses élevées et ne seront jamais limités. Vous pouvez également mettre à niveau votre plan pour obtenir plus d’espace de stockage si vous avez besoin de télécharger des fichiers torrent volumineux.

Comme pour tout, il y a des avantages et des inconvénients à chaque solution et chaque application a ses avantages et ses inconvénients. Avant de vous engager dans l’une de ces solutions, cela ne fait pas de mal d’essayer chaque option pour voir ce qui vous convient le mieux.