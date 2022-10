L’intérêt de choisir les équipements FAE

Les équipements que fabrique FAE conviennent parfaitement aux chantiers forestiers ainsi qu’aux travaux BTP. Cette entreprise propose un large choix de solutions spécifiques pour faciliter chaque intervention. Chacune d’entre elles présente en effet des particularités exceptionnelles pour faire la différence. La réussite du groupe réside surtout sur sa qualité de fabrication qui met en avant l’innovation et la technologie. FAE a su se faire une place sur le marché grâce à sa conception unique en termes de têtes pour engins forestiers et BTP. Ses différents outils s’adaptent parfaitement aux tracteurs, aux chargeuses compactes ainsi que d’autres véhicules spéciaux.

Des solutions adaptées au goût du jour

FAE propose des produits d’exception entièrement dédiés aux chantiers forestiers et à l’univers de la construction. Parmi ses incontournables, on peut citer ses gammes de broyeur forestier, ses automoteurs sur chenilles télécommandés, ses stabilisatrices et bien plus encore. Les broyeurs multifonctions MTL et MTH/HP pour tracteurs font partie de ses modèles les plus récents. Viennent s’ajouter à cela la stabilisatrice STABI/H pour tracteurs, le broyeur de souches SCL/EX/VT pour pelles ou encore le broyeur UML/SSL/SONIC pour chargeuses compactes.

Ces différents produits sont spécialement conçus pour travailler dans des conditions optimales. Ils contribuent largement à la réussite de chaque activité sur le chantier tout en optimisant la sécurité des utilisateurs. Pour en savoir plus, il suffit de faire un tour sur la plateforme en ligne de FAE afin de découvrir l’ensemble de ses produits. Ces derniers permettent aux professionnels d’obtenir des résultats optimisés en termes d’amélioration des terrains forestiers et agricoles, sans oublier la construction.

Un large choix d’appareils pour gérer différentes tâches

Pour chacun de ses produits, FAE respecte un processus de fabrication très rigoureux qui utilise davantage des ressources technologiques dernière génération. La marque, implantée à Fondo-Borgo d’Anaunia en Italie du Nord, prête une attention particulière sur la qualité de ses matériaux pour qu’ils puissent s’adapter à des différentes tâches. Ses savoir-faire et ses expériences de longue date lui ont permis de devenir une véritable référence dans son secteur.

Pour les applications forestières, par exemple, FAE propose un large panel de machines de défrichement dédiées aux travaux forestiers et agricoles. Pour avoir une idée, on peut citer quelques modèles comme les broyeurs d’arbre, les rogneuses de souches, les têtes multifonctionnelles ou encore les motoculteurs forestiers. Pour les travaux de construction, notamment en matière d’application routière, FAE dispose d’une gamme d’engins performants équipés de puissants stabilisateurs de sol et de broyeurs de pierres. Grâce à ces machines dotées d’une qualité remarquable, l’entreprise s’est développée rapidement sur la scène internationale. En effet, elle possède quatre sites de production afin de répondre aux attentes de son réseau de revendeurs agréés dans plusieurs pays du monde. Les performances et la qualité des machines FAE représentent un atout important pour l’entreprise. Ces caractéristiques ont fait de cette marque un leader sur le marché mondial.

Quelques mots à retenir sur l’entreprise FAE

Le principal facteur de la réussite de l’entreprise FAE repose sur son utilisation de technologies avancées dans la conception de ses machines. Chaque engin qu’elle met à la disposition de sa clientèle fait l’objet d’une grande innovation technologique. À ce propos, il suffit de consulter la nouvelle version de son broyeur forestier.

