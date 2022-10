Conseils pour une façade de maison contemporaine

Sur une maison, la façade ne sert pas seulement à se protéger des influences extérieures, elle contribue également à son apparence. Pour un être humain, la façade est l’égale du visage. C’est elle qu’on voit en premier sur la maison. Il est donc important de bien la choisir lors de la construction de la maison. Il faut également bien l’entretenir pour éviter que la maison ne s’enlaidisse. Dans cet article, on va expliquer pourquoi on a besoin de la façade. Et, comment concevoir une façade de maison contemporaine ?

La façade : est-ce qu’on a vraiment besoin d’elle ?

Il existe de nombreuses raisons pour construire une façade. Tout d’abord, il y a les raisons fonctionnelles. Il faut savoir que la façade joue un rôle important pour la résistance de l’habitation. En effet, elle peut protéger la maison de différentes intempéries : chaleur, vent, neige ou pluie. Et avec l’augmentation des perturbations météorologiques de ces dernières années, il est plus qu’important de bien se préparer. L’installation d’une façade va également protéger les murs de la maison. Outre le fait qu’elle protège l’habitation, la façade remplit aussi une autre fonction qu’il faut prendre en compte lors de la construction de la maison. Apparemment, une façade optimale peut réduire la consommation d’énergie. En effet, elle assure une bonne isolation thermique. Outre les raisons fonctionnelles, on construit également une façade pour des raisons esthétiques. Il faut savoir que la plupart des maisons d’aujourd’hui possèdent toutes des façades. En guise d’exemple, on peut citer les maisons du projet résidentiel à Saint-Hippolyte. Comme cité ci-dessus, la façade est la partie la plus visible de l’enveloppe d’une maison. Il est donc primordial de la personnaliser afin de faire ressortir un attrait visuel. Maintenant, la question est celle de savoir comment concevoir une façade de maison contemporaine. On en parle dans le paragraphe qui suit.

Comment concevoir une façade de maison contemporaine ?

On peut dire qu’on a largement le choix quand il s’agit de concevoir une façade de maison contemporaine. On peut par exemple choisir des façades Prefa en alu. Ce qui est intéressant avec ce choix, c’est qu’il se marie parfaitement avec d’autres matériaux. Actuellement, les Prefa sont sans nul doute les plus appréciés des architectes et des professionnels du bâtiment. Outre le fait qu’il existe une large palette de couleurs, les Prefa sont également fabriqués avec des matériaux nobles. Après, on a la façade suspendue & ventilée ou FSV. C’est un système séculaire et durable. Ce sont les maisons situées dans les régions montagneuses qui se servent le plus de ce type de façade. La particularité de cette façade vient du fait que le revêtement ne se colle pas directement sue le mur de la maison. Il est fixé sur une sous-construction. La FSV se compose de 4 éléments distincts : la structure porteuse, le revêtement de la façade suspendue, la sous-construction et l’isolation thermique. En matière de revêtement, on peut dire qu’on a aussi un large choix : bois (pin, sapin, chêne…), zinc, pierre naturelle, etc.