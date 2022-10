Ayants droit : comment monter un dossier pour récupérer les fonds ?

Souvent dans la vie, nous ne rencontrons pas que des situations heureuses, de gaieté ou de réjouissance ? Car en plus de ceux-ci, il existe des moments de tristesse, de douleur ou de réconfort auxquels vous vous devez de faire face. Et souvent, le plus douloureux dans tout cela, c’est d’obtenir ce qui nous revient de droit surtout à l’issue d’un décès ; lorsque l’on perd un être cher. Si vous êtes ayants-droits, et que vous parvenez péniblement à vous monter un dossier dans l’optique de récupérer les fonds qui vous reviennent de droit de par votre statut, eh bien sachez que vous êtes à la bonne porte.

L’acte de notoriété

L’acte de notoriété est un document très important dont l’objet est de recenser de façon globale tous les ayants-droits ou les personnes appelées à hériter des biens laissés par le défunt. Pour vous, il s’agit en effet d’un document important qui d’une manière ou d’une autre servira de preuve ou encore d’attestation. L’établissement de l’acte de notoriété se fait en général par un notaire et à cet effet, plusieurs offres de notaires peuvent vous être faites afin de vous guider. Rendez-vous sur ce site pour découvrir cette offre pour un meilleur accompagnement.

L’acte de partage

Il s’agit à ce niveau d’un document qui vous sera extrêmement utile surtout lorsqu’il se trouve que vous n’êtes pas le seul hériter en ce sens que c’est lui établit ou encore enregistre la façon dont les biens du défunt sont partagés entre vous. C’est le document « du partage » des biens.