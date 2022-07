Comment choisir un constructeur pour votre maison neuve ?

Le choix d’un constructeur pour votre nouvelle maison peut prendre du temps, mais c’est du temps bien dépensé compte tenu de la somme d’argent en jeu. Il y a plusieurs facteurs importants que vous devez prendre en compte avant de prendre une décision.

Qu’est-ce qui fait un bon constructeur de maisons ?

Un constructeur qui jouit d’une bonne réputation aura une solide liste de références qui sont satisfaites de leurs maisons achevées et qui le recommandent. Un bon constructeur sera patient et disposé à répondre à toutes vos questions de la manière la plus complète possible. Il n’essaiera pas de vous presser ou de vous faire sentir idiot pour avoir posé des questions. D’un autre côté, il y a des signaux d’alarme à surveiller lorsque vous interrogez des constructeurs potentiels. Tenez vous à l’écart de tout constructeur qui :

– Exige un dépôt important à l’avance

– Utilise des tactiques de vente sous pression

– Fournit un devis déraisonnablement bas

– Ne vous fournit pas de contrat à signer

– N’est pas disposé à fournir des références clients.

Comment choisir un constructeur de maisons sur mesure

La meilleure façon de choisir un constructeur pour votre maison neuve à St-Hippolyte est de demander à vos amis et aux membres de votre famille qui ont construit une maison dans la même région. Dressez une liste des constructeurs que vos amis et votre famille recommandent, ainsi que des constructeurs dont ils ne sont pas satisfaits.

Avant de faire un choix, il est important de poser ces trois questions importantes aux amis et à la famille :

– Votre constructeur vous a-t-il aidé à respecter votre budget ?

– Comment était la communication avec votre constructeur ?

– Comment le constructeur a-t-il traité et résolu les problèmes qui se sont présentés pendant la construction ?

Si vous êtes nouveau dans une région où vous n’avez pas d’amis ou de membres de votre famille qui y ont construit une maison, vous pouvez trouver des constructeurs par l’intermédiaire de votre association locale de constructeurs de maisons. Les agents immobiliers et les prêteurs hypothécaires locaux constituent également d’excellentes ressources. Ces professionnels ont déjà eu affaire aux constructeurs locaux et connaissent généralement la réputation (bonne ou mauvaise) de chacun d’eux. Assurez-vous que l’agent immobilier ou le prêteur n’a pas de relation financière avec le constructeur qui puisse influencer sa décision. L’essentiel c’est de créer votre liste de constructeurs potentiels et de les interroger tous. Posez les mêmes questions à chaque constructeur et notez toutes les réponses pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Le simple fait de rencontrer chaque constructeur vous donnera une bonne idée de ce que vous pensez d’eux et de la manière dont vous envisagez de travailler avec eux.

La construction d’une maison est un projet long et complexe, vous devez donc avoir une très bonne opinion de votre constructeur. En général, les meilleures décisions sont prises avec l’instinct alors suivez votre instinct pour ne pas avoir de regrets par la suite.