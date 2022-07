Comment corriger le craquement des planchers de bois ?

Avec le temps, même les planchers de bois franc les mieux entretenus peuvent finir par présenter des éraflures, des rayures ou des fissures profondes qui peuvent non seulement nuire à leur beauté, mais aussi causer des dommages encore plus importants. Les sols en bois peuvent être abîmés pour de nombreuses raisons. Des enfants turbulents, des animaux domestiques non dressés, des chaussures à talons hauts et le déplacement de meubles peuvent tous contribuer à l’usure de vos magnifiques planchers de bois franc. Les accidents de la vie sont vraiment imprévisibles. Cet article est là pour vous montrer comment corriger le craquement de vos planchers de bois.

Qu’est ce qui peut causer le craquement d’un plancher de bois ?

Si vous avez des fissures dans votre parquet en bois, le problème est probablement dû à un faible taux d’humidité dans la pièce, ce qui entraîne le dessèchement du bois. Cela peut se produire pour un certain nombre de raisons, notamment : des feux ouverts, des brûleurs à bûches, un système de chauffage par le sol fonctionnant à une température trop élevée, ainsi que l’utilisation fréquente de climatiseurs. Le bois étant un produit naturel, il réagit aux changements d’humidité et de température en se dilatant et en se contractant. Par temps humide et chaud, votre parquet se dilatera, et par temps sec et froid, il se contractera. Il s’agit d’une caractéristique naturelle du bois et il n’y a pas lieu de s’en inquiéter. Toutefois, si votre parquet a commencé à se fissurer, c’est que les niveaux d’humidité sont extrêmement bas et dépassent les capacités des mouvements naturels du bois. Si vous remarquez des fissures sur votre parquet, essayez de renouveler l’humidité de l’air en plaçant un bol d’eau sous un radiateur ou sur un rebord de fenêtre.

Conseils pour réparer les fissures dans le parquet

A mesure que votre plancher de bois franc à Deux-Montagnes continue de se contracter et de s’étendre, il peut finir par se comprimer ou se détacher ce qui peut entraîner sa fissuration.

– Pour les fissures de moins de 2 cm, il faut les remplir avec du mastic à bois de la même couleur. À l’aide d’un couteau à mastic, il faut enfoncer le mastic dans la fissure jusqu’à ce qu’il soit légèrement plus que plein, puis racler l’excédent pour laisser la surface plane. Après avoir laissé sécher le mastic, il faut le poncer avec un papier de verre à grain fin.

– Pour les fissures de 2 cm à 3 cm de large, on peut utiliser un produit de calfeutrage en polyuréthane de la même couleur que le bois. Avec un couteau, il faut couper l’extrémité du tube de calfeutrage et charger le tube dans le pistolet.

– Pour les fissures de plus de 3 cm, installez une barre d’appui avant de calfeutrer. Il s’agit d’un matériau en mousse souple vendu en longueurs, comme une corde.

Si vous rencontrez des fissures beaucoup plus larges qu’un quart de pouce et qui s’étendent continuellement , appelez un professionnel car il se passe plus qu’une simple dilatation.