Les différents types de projets résidentiels

Le terme « projet résidentiel » désigne tout projet, ou partie de projet, qui implique ou est lié à toute structure planifiée ou existante utilisée, ou destinée à être utilisée, en tout ou en partie, comme habitation (condo, maisons en rangée, maisons unifamiliales, habitations multifamiliales, immeubles, appartements, etc.). Vous envisagez d’acheter ou de construire une nouvelle maison ? Que vous recherchiez un bien d’investissement ou un lieu de vie, il existe plusieurs options à explorer avant d’effectuer ce qui pourrait être l’achat le plus important de votre vie.

Maison individuelle

La maison individuelle a tout pour plaire : intimité, espace et liberté de personnalisation. Les murs ne sont pas partagés avec les voisins, ni le terrain, ni les systèmes de chauffage, de climatisation, de plomberie ou d’électricité. La plupart des juridictions considèrent les maisons isolées comme « unifamiliales », mais autorisent une certaine liberté pour louer des garages, des chambres, des greniers et des arrière-cours aménagés.

Maison unifamiliale jumelée

Une maison jumelée fait partie d’une paire d’habitations reliées par un mur. À part le mur commun, les maisons jumelées partagent de nombreuses caractéristiques avec leurs homologues isolées. Vous disposez d’un espace de cour que vous pouvez personnaliser, ainsi que de nombreuses caractéristiques de conception extérieure et de la plupart des caractéristiques intérieures. Bien qu’il soit plus petit et moins exclusif qu’une maison individuelle, ce type d’habitation offre plus d’espace et d’intimité qu’une maison en rangée ou un condo. Son prix plus bas constitue une autre caractéristique attrayante. Si vous êtes prêt à sacrifier un peu d’espace et d’intimité pour votre projet résidentiel en Montérégie, en échange de coûts d’achat ou de construction moins élevés, une maison jumelée peut vous convenir.

Maison en rangée

Une maison en rangée est un logement individuel rattaché à un complexe de plusieurs logements. Les maisons en rangées typiques ont une empreinte plus petite que les maisons individuelles ou jumelées, mais offrent plus d’espace habitable que les condos grâce à leurs multiples étages. Historiquement, les maisons en rangées étaient des habitations urbaines. Elles offrent toujours un compromis raisonnable entre espace, intimité et coût.

Résidences multifamiliales – Condos

La résidence multifamiliale comprend les immeubles de grande, moyenne et faible hauteur, équipés d’unités de logement individuelles. Cette catégorie s’étend aux immeubles d’appartements, aux condos et est courante dans les zones urbaines. Parmi ceux-ci, seuls les condos sont considérés comme des « biens immobiliers », c’est-à-dire des biens que vous pouvez posséder. Si vous souhaitez investir dans un logement à prix modéré, avec peu de réparations à effectuer, l’achat d’un condo peut vous convenir.

Maisons mobiles

Les maisons mobiles sont généralement fabriquées dans des usines, puis livrées sur le site, qui peut être un parc de maisons mobiles, un terrain loué ou un terrain qui vous appartient. Il y a de nombreux avantages à posséder une maison mobile. De nos jours, ces maisons peuvent être fabriquées pour correspondre aux plans des maisons traditionnelles en bois, tout en coûtant une fraction du prix. La flexibilité est un autre avantage. Grâce à la nature mobile de ces maisons, et à l’absence de fondation traditionnelle, elles peuvent être déplacées hors du site.