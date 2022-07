Les 10 villes où investir dans l’immobilier en France et en Belgique

L’immobilier est un secteur d’investissement assez rentable. Toutefois, pour y faire de bonnes affaires, il faut être en mesure de trouver les biens idéaux. À cet effet, certaines régions offrent plus d’opportunités immobilières que d’autres. Il convient de trouver la bonne région où effectuer son investissement avant de passer à l’action. Voici les 10 villes où investir dans l’immobilier en France et en Belgique.

La ville de Liège

Liège est une ville avec tous les critères pour réussir un investissement immobilier. Elle compte plus de 700 000 habitants, dont beaucoup d’Européens venus travailler, ce qui crée une forte demande locative. Si elle fait partie des villes où l’immobilier est cher en Wallonie, cette mégapole belge demeure bien moins chère que les grandes villes françaises, et avec un rendement locatif nettement élevé.

Il faut préciser que les infrastructures sont pour la plupart très modernes pour attirer les investisseurs. Il serait opportun de mettre en œuvre votre projet neuf à Liège pour profiter de cet avantage ainsi que du régime fiscal particulièrement favorable pour les affaires. De plus, cette ville est desservie de part et d’autre par les transports en commun.

La ville de Nantes

La démographie nantaise connait une croissance constante depuis une dizaine d’années et devrait s’enrichir de 100 000 habitants en plus d’ici 2030. Son potentiel locatif fait partie des plus sérieux. Par ailleurs, Nantes possède une solide économie qui favorise la valorisation du foncier et qui permet un bon équilibre entre risque et rendement locatif. La ville est reliée à Paris par le TGV et aux grandes villes européennes par l’aéroport.

La ville de Toulouse

Toulouse a l’allure véritable d’une ville dans laquelle investir dans l’immobilier. Sa population ne cesse de croitre et elle maintient son bon taux d’employabilité. Le secteur immobilier y est dynamique avec des prix qui restent en moyenne accessibles. En outre, la présence du dispositif Pinel à Toulouse est un atout de taille pour séduire les investisseurs. La ville rose devrait bénéficier dans les années à venir d’un TGV pour rallier facilement la capitale française.

La ville de Bordeaux

À Bordeaux, le dynamisme démographique est l’un des plus importants. Avec une augmentation de la population de 8 % par an, la ville devrait enregistrer le million d’habitants d’ici 2030. De grands projets urbains sont annoncés dans toute la ville et notamment dans les zones de la gare Saint-Jean ou du Bassin à Flots. Bordeaux présente une forte demande locative et des prix de l’immobilier abordables ces dernières années. Retrouvez dans cet article d’autres villes où investir dans l’immobilier avec l’espérance d’un bon rendement.

La ville de Namur

Namur est une ville en plein changement dans tous les secteurs. Les autorités locales s’attèlent à la rénover de fond en comble. Une gare multimodale, un téléphérique ainsi que diverses autres infrastructures sont construits pour attirer les investisseurs. Si les prix de l’immobilier y sont encore très abordables, ils le seront moins avec la revalorisation des logements. Les investisseurs d’aujourd’hui pourront se faire un rendement intéressant.

La ville de Lyon

Avec plus de 500 000 habitants, Lyon fait partie des villes à forte croissance démographique, mais est aussi un véritable nid d’emploi. Les prix de l’immobilier y sont chers et l’attractivité de la ville fait que les investisseurs se bousculent. Lyon est la plus grande ville la plus proche des Alpes et la deuxième ville aéroportuaire du territoire Français. Elle voit défiler un important nombre de personnes, dont les investisseurs Pinel.

La ville de Montpellier

Montpellier est incontestablement l’une des villes les plus attractives de la France. Sa croissance démographique est très importante et fait preuve d’une constance sans pareil. De plus, Montpellier est traversé par l’axe de communication reliant l’Italie à l’est et l’Espagne à l’ouest. Cette position lui permet d’accueillir des vagues d’étudiants et de touristes chaque année. Tout cela crée un marché immobilier favorable aux investisseurs.

La ville de Charleroi

Investir dans l’immobilier à Charleroi est une opportunité à ne pas manquer. La proximité de cette ville avec la frontière française fait d’elle une destination de choix pour les personnes souhaitant s’installer en Belgique. Il est important de rappeler que Charleroi est une ville à fort potentiel touristique. En investissant dans l’immobilier dans le centre-ville, vous pourrez engendrer des revenus locatifs sur le long terme.

La ville de Lille

Lille se classe parmi les villes dynamiques avec une croissance démographique constante. Sa qualité de pôle économique et universitaire fait naitre un marché immobilier avec de grandes potentialités. Sa proximité avec la Belgique constitue un atout sur le plan de l’investissement.

La ville de Strasbourg

Située à quelques kilomètres de la frontière allemande, Strasbourg est une ville qui fait face à une forte demande immobilière. Cela est dû aux allures de métropole qu’elle affiche. Elle abrite un fort dynamisme économique et le calme des provinces, ce qui fait d’elle une ville parfaite pour investir dans l’immobilier.