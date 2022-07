Qu’est-ce que l’implantologie dentaire ?

L’implantologie dentaire est une technique médicale très utilisée pour le remplacement d’une ou de plusieurs dents. Toutefois, il n’est pas prudent de s’y embarquer sans avoir pris le temps de se renseigner et de bien réfléchir. Elle implique diverses pratiques peu connues du grand public et est confiée à un professionnel spécialiste du domaine. Découvrez ici ce qu’il faut savoir sur l’implantologie dentaire.

L’implantologie dentaire : c’est quoi ?



L’implantologie dentaire est une branche spécifique de la médecine dentaire. Il s’agit aussi d’une opération qui consiste à remplacer la racine naturelle (compromise ou extraite) de la dent par une racine artificielle généralement en titane. L’implant est placé dans la gencive et permet de remplacer une dent ou de fixer une prothèse partielle ou complète de dentition. L’opération est fiable et les implants sont confortables.

Quand recourir à l’implantologie dentaire ?

Lorsqu’une ou plusieurs dents sont compromises par une maladie, elles sont souvent extraites, ce qui crée un manque au niveau de la mâchoire. Ce manque impacte l’aspect esthétique et le confort dans la bouche et peut causer des problèmes de mastications. La perte de dents peut également entrainer des problèmes dentaires sur le long terme.

Dans ce cas, il est possible d’utiliser l’implantologie dentaire pour limiter la perte osseuse et améliorer l’aspect esthétique de la dentition. Cette opération intervient aussi dans le cadre du remplacement de dents fragilisées. Par ailleurs, le patient doit avoir une hygiène dentaire parfaite pour réduire les risques d’infection ou d’échec de l’implant. Il faut rajouter que si la gencive et l’os sont sains lors d’une extraction, l’implant peut être posé immédiatement.

Quel professionnel se charge de poser un implant dentaire ?

Le chirurgien-dentiste est le professionnel normalement habilité à poser des implants dentaires. Le stomatologue et le parodontologue peuvent aussi pratiquer cette opération à condition de posséder un diplôme universitaire ou d’avoir suivi une formation d’implantologie. Plus important encore, privilégiez un praticien qui a l’habitude de cette technique. Dans ce centre dentaire à Luxembourg, vous pourrez faire poser vos implants dentaires par des professionnels spécialisés et expérimentés dans l’utilisation de cette technique.

Le praticien professionnel doit vous présenter les différents traitements possibles pour que vous puissiez faire un choix. Il se doit d’indiquer dans son devis le montant de ses honoraires, la description complète du traitement, le nombre d’implants, la marque des matériaux et les risques encourus.

Comment se déroule une opération d’implantologie dentaire ?



La pose d’un implant dentaire est une intervention qui a lieu dans un bloc et qui s’effectue sous anesthésie locale. Son déroulement peut inclure différentes étapes que vous découvrirez dans cet article. Mais, la plupart du temps, le praticien incise la gencive, perfore l’os de la mâchoire avec une fraise et place l’implant avant de refermer. Il effectue aussi les éventuels soins des dents et des gencives pour être sûr que la bouche est saine avant de commencer l’intervention.

Sachez que la plupart des implants sont en titane, mais il existe aussi des modèles en céramique. Ceux-ci ne provoquent pas d’allergie, mais n’ont pas l’avantage d’être incassables. Une attente de deux à quatre mois est ensuite nécessaire pour l’ostéo-intégration (cicatrisation et reformation de l’os autour de l’implant. Le praticien doit s’assurer que l’implant est bien fixé dans la mâchoire avant de poser la prothèse définitive.

Pour des raisons esthétiques, vous avez la possibilité de demander la pose d’une prothèse provisoire juste après la fixation de l’implant. Si l’os de la mâchoire n’est pas assez profond pour recevoir l’implant, votre médecin procèdera d’abord à une greffe osseuse.

Quelles sont les contre-indications à la pose d’implants dentaires ?

L’implantologie dentaire peut être déconseillée en présence de certains facteurs pouvant entrainer son échec ou des risques pour la santé du patient. Au nombre de ces facteurs, vous retrouverez le diabète, l’hypertension, et l’insuffisance rénale. Le tabagisme, le bruxisme sévère, les maladies valvulaires et les traitements de l’ostéoporose constituent également des facteurs non favorables à la pose d’implants dentaires.