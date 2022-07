8 conseils pour bien aménager son petit jardin

Même avec un petit espace à votre disposition, vous pouvez aménager un joli jardin. Mais cela implique de trouver des idées et solutions pour optimiser l’espace. Arriver à rendre un tel espace convivial et bien organisé peut s’avérer difficile si vous n’avez pas des connaissances en jardinage ou aménagement d’extérieur. Découvrez dans cet article une série de conseils pour bien aménager votre petit jardin.

Délimitez l’espace disponible

L’aménagement d’un jardin commence avant tout par la création des différents espaces. Plus précisément lorsqu’il s’agit d’un petit jardin, créer deux ou trois différentes ambiances permet de donner l’impression que votre espace est vaste. Vous pouvez délimiter un espace pour le potager, dédier un espace aux fleurs et créer un coin détente. Pour un aspect esthétique soigné, matérialisez les limites entre les divers espaces avec des marquages au sol.

Jouez sur les volumes

Pour aménager un petit jardin, il est indispensable de créer des volumes afin d’utiliser correctement la surface disponible. À cet effet, vous pouvez créer des niveaux différents. Commencez par exemple par aménager des bacs maçonnés ou par créer une petite terrasse surélevée ou des murets au pied d’un mur.

Vous pouvez effectuer ces tâches vous-mêmes ou faire faire l’aménagement extérieur par JME construct, un spécialiste en la matière. Mettez en place des bordures pour planter des végétaux de hauteurs différentes. De cette manière, vous aurez le sentiment d’avoir plus de place.

Choisissez bien les végétaux

Le choix des végétaux est une étape capitale dans l’aménagement d’un petit jardin. Vous devez bien les sélectionner pour qu’ils s’adaptent à un espace exigu. Évitez à tout prix les plantes trop envahissantes qui sont difficiles à contrôler. Choisissez plutôt celles qui poussent lentement et qui prennent une forme compacte. Vous pouvez diversifier le choix de vos végétaux à condition de faire les bonnes associations. L’idéal serait de choisir quelques plantes persistantes pour avoir de la verdure à tout moment de l’année.

Utilisez des pots de grande taille

Pour mettre vos plantes en pots, privilégiez les contenants de grande taille, car ils offrent beaucoup d’espace. De plus, ils conservent bien l’humidité et facilitent sa bonne répartition. En fonction des plantes, les pots de grande taille ne s’assèchent presque jamais durant la journée, ce qui vous fait moins d’arrosage à effectuer. Par ailleurs, vous pouvez recycler certains objets comme les bacs à rangement en plastique pour faire des économies et un geste écoresponsable.

Plantez des arbustes peu volumineux

En misant sur des arbustes peu volumineux à regrouper en périphérie du jardin, vous pouvez repousser les limites et aménager facilement votre petit jardin. Choisissez des conifères ou des arbustes fleuris idéaux pour valoriser le paysage. Retrouvez dans cet article des astuces et techniques pour réussir l’aménagement de votre jardin. Vous devez savoir qu’il est important de positionner les arbustes en respectant un ordre donné. Un jardinier ou un expert en aménagement extérieur saura vous aider à harmoniser les éléments de votre espace.

Choisissez un coin bénéficiant de la lumière naturelle

La plupart des végétaux nécessitent une exposition au soleil pour croître. Assurez-vous que votre jardin bénéficie d’assez de lumière naturelle pour garder vos plantes en bonne santé. Si votre espace se situe dans un coin où la lumière ne pénètre qu’à faible taux, optez pour des plantes qui poussent dans des zones ombragées.

Plantez une haie pour créer un coin intime

La haie est une solution idéale si vous souhaitez avoir un coin intime et paisible dans votre petit jardin. Elle vous offre une protection contre le vent et participe à votre confort. Il est possible d’aménager une haie naturelle avec des lauriers ou des bambous fargesia pour une décoration stylée.

Utilisez les couleurs pour agrandir visuellement l’espace

Disposez des pots et jardinières colorés dans des emplacements stratégiques de votre petit jardin pour l’agrandir visuellement et le rendre plus attirant. Vous pouvez mettre des luminaires de formes originales et avec des couleurs changeantes pour valoriser votre espace durant la soirée.