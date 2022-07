Avantages et inconvénient de l’éclairage LED

L’éclairage LED est de plus en plus adopté dans les ménages, bureaux et commerces. Cette popularité est notamment due à sa réputation d’être une solution économique. L’éclairage LED possède de nombreux avantages, mais n’est pas dénué d’inconvénients. Découvrez ici les points forts et les points faibles de cet éclairage.

Les a vantages des lampes à LED

Vous devez savoir qu’une LED isolée offre un rendement énergétique d’environ 150 lm/W voire 220 lm/W pour les plus performantes. Grâce à la chaleur produite par les diodes accolées aux lampes, l’éclairage LED affiche une importante baisse de rendement. En effet, vous pouvez retrouver chez deal.be et sur le marché des lampes à LED avec une efficacité énergétique largement supérieure à celle des lampes classiques (entre 40 et 80 lumens par watt).

À titre d’exemple, pendant qu’une lampe LED de plus de 800 lumens consomme entre 9 et 12 watts, son équivalent à incandescence consomme 60 watts. Par ailleurs, les perspectives d’évolutions technologiques permettent d’espérer dans quelques années des éclairages LED affichant une efficacité énergétique d’environ 300 lumens par watts.

Meilleures Résistance et durabilité

L’éclairage LED fonctionne en très basse tension et chauffe assez moins que les lampes classiques. Les lampes à LED résistent aussi mieux aux chocs et possèdent une durée de vie sans égale. Actuellement, les lampes à incandescence durent 1000 heures et les lampes halogènes durent 2000 heures.

Seules les lampes fluocompactes arrivent à mieux faire avec une durabilité de 10000 heures qui reste encore bien faible face aux 40000 heures d’éclairage de la lampe à LED. En investissant dans l’éclairage LED, vous dépenserez moins dans le remplacement d’ampoules.

Meilleure qualité d’éclairage

Avec les lampes à LED, l’éclairage est instantané et le niveau maximal de luminosité est automatiquement atteint après l’allumage. Vous n’aurez pas à attendre qu’elles montent en régime, car elles émettent instantanément le flux lumineux maximum. Leur installation est particulièrement adaptée aux lieux de passage. Vous pouvez retrouver cet article dans divers autres avantages de l’éclairage LED.

Les inconvénients des lampes à LED



Le processus de fabrication des LED est énergivore. Cependant, elles compensent cette contrainte avec leur bilan énergétique globale qui reste comparable à celui des lampes fluocompactes, et cela tout en ayant un moindre impact écologique. Par ailleurs, les lampes à LED sont un peu chères et se montrent peu performantes pour les gros besoins d’éclairage. Elles sont aussi incompatibles avec les variateurs de lumière.

Il est conseillé de se tenir très loin de la lumière bleue des LED, car sa puissance peut constituer un risque pour la santé humaine. Prenez vos dispositions si vous êtes atteint d’une maladie oculaire.