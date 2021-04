Les avantages des logements locatifs

La question de la meilleure rentabilité entre la vie en location ou non est très présente au sein de la société. Vivre en location a malheureusement pris l’image d’un investissement peu rentable. Cette manière de visualiser les logements locatifs ne prend pas vraiment en compte les réalités sociales et économiques. Vivre dans un logement locatif vous offre plusieurs avantages.

La mobilité facile dans vos déplacements à long terme

Vivre en location présente plusieurs avantages principaux dont la facilité de déménagement. Pour des raisons personnelles ou professionnelles, vous pouvez décider de partir du jour au lendemain sans vous soucier du logement. Lorsque vous habitez un logement locatif, votre seule responsabilité vis-à-vis de l’appartement est le loyer que vous devriez payer périodiquement. Il existe également un contrat qui stipule que vous êtes libre de déménager des locaux si vous ressentez ce besoin. Cependant, le propriétaire n’est pas libre de vous mettre dehors comme bon lui semble. La loi exige certaines conditions limites et un préavis sur une durée conséquente. La loi protège donc votre mobilité et votre volonté.

Il existe deux types de logements locatifs : le logement locatif meublé comme le Condo à louer à Mascouche et le logement locatif nu. Dans le premier cas, le déménagement non prévu est encore plus facile, car vous n’aurez qu’à déplacer vos biens personnels. Dans le cas de la location nue, vous n’aurez qu’à vous offrir les services des agences professionnelles du déménagement.

Une charge fixe connue sur votre revenu

Avant que vous n’habitiez un logement locatif, vous devriez avoir un contrat de bail avec votre bailleur. Il ne sera mis à votre charge que le loyer. Dans une location meublée, vous savez exactement le montant net de votre revenu dont vous aurez jouissance. Les meubles que vous devriez vous procurer dans la location nue seront entièrement en votre nom. Vivre en location vous permet donc d’être situé avec exactitude sur vos dépenses fixes. Le contrat de bail vous garantit également une occupation sur une longue durée des locaux. De plus, il est impossible pour votre bailleur de changer votre loyer en faisant une augmentation.

Vivre en location vous épargne également des dépenses liées au titre foncier. L’immobilier constitue une activité lucrative alors les bailleurs sont soumis à des dépenses énormes et régulières sans pouvoir influencer les loyers. Les bailleurs prennent également en charge les réparations très coûteuses dans votre logement.

Vivre en location, un moyen de devenir propriétaire à moindre coût

Devenir propriétaire d’un immobilier est extrêmement coûteux. Les banques peuvent vous octroyer des prêts immobiliers remboursables sur des décennies. Vous devriez payer une périodicité assez élevée. En vivant dans un logement locatif, vous pouvez épargner la différence entre le montant de cette périodicité et votre loyer. Cette épargne vous permettra de réduire le montant du prêt bancaire ainsi que les intérêts et la durée du payement. La vie en location vous prépare à posséder votre propre logement.