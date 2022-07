Les meilleures cigarettes électroniques  

Choisir une cigarette électronique n’est pas toujours évident pour les fumeurs qui veulent l’utiliser pour arrêter le tabac. Ces conseils vous aideront à choisir le modèle adapté à vos besoins si vous êtes dans une situation d’arrêt du tabac.

Qu’est-ce qu’une cigarette électronique ?

Pour commencer par l’essentiel à savoir sur la cigarette électronique, on peut résumer en quelques mots qu’il s’agit d’une aide au sevrage tabagique. La cigarette électronique ne doit pas être utilisée par des non fumeurs car elle risquerait de générer une addiction à la nicotine. La nicotine contenu dans la plupart des e-liquides qui sont transformés en vapeur qu’émet la cigarette électronique est une substance addictive. C’est elle qui est en partie responsable de l’addiction au tabac. La nicotine n’est pas toxique consommée à petites doses, contrairement au tabac qui a de lourdes conséquences sur la santé dès la première cigarette fumée au quotidien. Même fumé occasionnellement, le tabac diminue l’espérance de vie et augmente le risque de développer des cancers ou d’autres maladies graves. La cigarette électronique réduit fortement ses risques. Pour fonctionner, elle repose sur une batterie et une résistance, cette dernière chauffant du e-liquide qui contient (ou non) de la nicotine. Ainsi vaporisé, ce e-liquide sous la forme de vapeur est aspiré via l’embout de l’appareil. Différents dosages de nicotine sont disponibles, de façon à s’adapter à la personne qui souhaite arrêter de fumer, mais aussi de diminuer progressivement pour arriver à se sevrer totalement de cette substance addictive.

Quelle cigarette électronique pour arrêter de fumer ?

L’arrêt du tabac avec une cigarette électronique se fait avec des modèles simples pour commencer. Inutile de vouloir acheter un appareil compliqué à régler au risque d’être dégoûté et d’échouer dans le processus. Le mieux pour débuter reste d’acheter une cigarette électronique pour débutant, très simple d’utilisation. Ces modèles ont la particularité d’être peu puissants et de n’avoir qu’un seul bouton, voire pas de bouton du tout. Dans ce dernier cas, ils se déclenchent sous l’effet de l’aspiration et n’ont aucun réglage à faire. Il existe plusieurs types de cigarettes électroniques : les jetables, qui ont une durée de vie qui correspond à deux paquets de cigarettes en terme de bouffées, les pods qui sont réutilisables et simples à entretenir et enfin les modèles qui possèdent une batterie et un clearomiseur, où l’entretien est plus poussé. Un clearomiseur nécessite de changer la résistance, alors que certaines cartouches pod ont une résistance intégrée, ce qui signifie que la cartouche est jetée une fois que la résistance est usée. Cela se manifeste par un goût qui devient désagréable, et qui survient environ toutes les deux semaines lors d’une utilisation quotidienne.

Les meilleures cigarettes électroniques

Un modèle de cigarette électronique comportant un pod est pratique car son entretien est facilité. Il s’agit d’une solution plus économique que les puffs qui sont jetables, car elles reviennent certes moins cher que le tabac, mais sont moins économiques que les cigarettes électroniques réutilisables. Voopoo est un fabricant qui maîtrise très bien les pods. Ses modèles comportent un système intelligent de détection de la résistance pour fonctionner sans réglage et éviter de brûler la résistance, ce qui peut arriver chez les débutants. Un pod à faible puissance est conseillé pour utiliser des sels de nicotine, qui sont vendus sous la forme de flacons de e-liquides aux sels de nicotine. Leur effet est très rapide et ne génère pas de désagréments en cas de dosage très important de nicotine, comme du 20mg/ml par exemple, qui correspond aux besoins des anciens très gros fumeurs (plus d’un paquet de cigarettes par jour). La légèreté est parfois un critère de choix chez les personnes qui ont besoin de vapoter ailleurs que chez elles et qui doivent donc transporter leur matériel partout où elles vont. C’est pour cette raison qu’il existe des modèles très fins et très légers, dotés d’une batterie qui peut tenir la journée. La batterie a une capacité qui s’exprime en mAh. Plus elle est importante, plus cette valeur sera élevée. À noter qu’une cigarette électronique puissante consommera toujours plus d’énergie qu’un modèle peu puissant. Le choix de la forme et de la couleur reste une affaire personnelle.

Pour arrêter de fumer avec l’aide d’une cigarette électronique, il est conseillé de bien se renseigner sur le sujet auparavant, afin de choisir le bon dosage de nicotine et réussir sa transition en douceur. Un médecin tabacologue vous aidera si vous êtes dans une démarche d’arrêt du tabac. Un numéro gratuit est d’ailleurs disponible : le 39 89, le numéro de Tabac Info Service.