Poitiers, La Rochelle, Limoges : que faire dans cette belle région ?

Lorsque l’on entend le nom Poitou-Charentes – ancienne région administrative dont Poitiers fut jadis la capitale – on a parfois l’impression qu’il n’y a rien à faire, surtout pendant l’été ! Pourtant, les villes qui composent ce territoire sont dynamiques et parfaitement ouvertes au tourisme. Si vous cherchez une destination de vacances peu onéreuse et hors du commun, ces endroits possèdent tout ce dont vous avez besoin, et indice des prix en Nouvelle-Aquitaine tend à prouver que l’on peut y passer du bon temps.

Poitiers, la ville aux cent clochers

Nous en convenons, le centre-ville de Poitiers est peut-être un peu endormi, mais vous pouvez admirer les nombreuses églises (Notre Dame, Cathédrale St Pierre) lors d’une promenade estivale, ainsi que d’admirer l’architecture médiévale lors de la descente la Grand Rue. Poitiers est une ville bâtie sur une immense colline, cerclée par un fleuve tranquille où les manifestations artistiques sont légion. Profitez de l’été pour vous mêler à l’effervescence pictave !

La Rochelle, le port de toute beauté

Situé sur la côte Atlantique, le port de La Rochelle n’a pas son pareil en Europe, voire dans le monde, car il y règne une ambiance de calme et de beauté incomparable. Il suffit de se promener sur les remparts pour apercevoir au loin le Fort Boyard de réputation internationale. Et puis, au détour d’une ruelle médiévale, vous trouverez sûrement un bar ou un restaurant sympathique qui donnera à l’hospitalité Charentaise ses lettres de noblesse.

Juste en face, ce sont les îles de Ré et d’Oléron qui vous font de l’oeil. Une visite s’impose si vous aimez le calme et les glaces bien fraîches. Les fruits de mer sont fournis de premier choix, et les longues soirées d’été vous promettent des moments inoubliables.

Limoges, la porcelaine, mais pas seulement

Bien sûr, la porcelaine de renommée internationale est la première chose qui vient à l’esprit lorsque l’on évoque LImoges. Pourtant, la ville a bien plus à offrir, avec un centre médiéval chargé d’histoire, un musée de la résistance doté d’une collection impressionnante, ainsi que l’aquarium de Limoges qui reste un must pour un public plus jeune, émerveillé par la faune océanique.

Niort et le Marais Poitevin

Même si l’écrivain Michel Houellebecq fustigeait Niort et son supposé “ennui mortel”, la région de Niort se dynamise et ne ressemble plus à la ville trop tranquille d’il y a quelques décennies. Bien sûr, le tourisme de la ville est toujours concentré sur des monuments historiques, mais de nombreux lieux plus jeunes (L’acclameur, le Camji) ont fait leur apparition.

Il faut également mentionner le Marais Poitevin, un écosystème unique en Europe, qui consiste en plusieurs bras de rivières navigables en canots. Un must pour les amateurs de calme et de nature préservée.