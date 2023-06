Les astuces pour organiser vos affaires dans une valise cabine

Voyager peut être une expérience merveilleuse, mais bien souvent c’est un processus très stressant et plein de préparatifs. Lorsque vous voyagez en avion avec des bagages à main, ranger toutes vos affaires dans votre valise cabine peut sembler une mission impossible ! Heureusement, il existe plusieurs astuces utiles et pratiques que vous pouvez utiliser pour maximiser votre espace et organiser les articles dont vous avez besoin.

Rouler ses vêtements pour gagner de la place dans sa valise cabine

Économique

La première raison de rouler vos vêtements est économique. En économisant de l’espace dans votre valise, vous pouvez économiser de l’argent en évitant les frais de bagages enregistrés. De plus, si vous devez prendre un avion à bas prix, vous aurez probablement la restriction de ne pas avoir de bagages enregistrés, ce qui rendra cette astuce indispensable.

Gain de place

En roulant vos vêtements, vous économiserez également de la place. Les vêtements enroulés sont plus faciles à ranger et prennent moins de place que les vêtements pliés. Vous pouvez rouler une chemise en une petite balle qui prendra un tiers moins de place que si elle était pliée normalement.

Si vous n’avez pas fais votre choix en terme de valise cabine , vous pouvez consulter le site baage.fr pour retrouver les meilleures valises cabine du marché .

Pratique

En roulant vos vêtements, vous pouvez également faciliter l’accès à vos affaires. Vous n’aurez pas à sortir tous vos vêtements pour trouver celui que vous cherchez, car vous pouvez facilement repérer votre article en enroulant tous vos vêtements les uns sur les autres. Vous pouvez également dérouler tous vos vêtements à la main, ce qui facilite la tâche de trouver vos affaires.

Les vêtements ne plissent pas

La quatrième raison de rouler vos vêtements est que les vêtements roulés ne se froissent pas facilement. En effet, en roulant vos vêtements vous évitez les plis qui sont souvent la cause de vêtements froissés. Il suffit de rouler vos vêtements bien serrés, et vous aurez des vêtements prêts à être portés.

Facile à ranger

Enfin et surtout, rouler vos vêtements pour les ranger dans votre valise est facile. Vous pouvez rouler vos vêtements la veille de votre voyage et avoir suffisamment de temps pour les ranger dans votre valise. De plus, le rangement est plus facile car les vêtements roulés peuvent être parfaitement emboîtés les uns dans les autres, ce qui vous fera gagner de la place supplémentaire.

N’emporter que le nécessaire

Lorsque vous partez en voyage, il est tentant d’emporter avec vous toutes sortes de choses. Cependant, une valise encombrée peut non seulement être difficile à transporter, mais peut également vous coûter des frais supplémentaires à l’enregistrement. Mais ne vous inquiétez pas, en suivant quelques astuces simples, vous pouvez réduire le nombre d’articles que vous emportez avec vous, économiser de l’espace et rendre vos voyages beaucoup plus confortables.

Utilisez des sacs de compression

Les sacs de compression sont un excellent outil pour économiser de l’espace dans votre valise. Ils vous permettent de compresser vos vêtements et autres articles, ce qui les rend plus plats et plus facilement empilables.

Il existe différents types de sacs de compression, y compris les sacs à vide et les sacs de compression manuels.

Choisissez les bons vêtements

Le choix des vêtements est crucial si vous voulez gagner de la place dans votre valise. Évitez les vêtements encombrants et volumineux et optez plutôt pour des vêtements légers, respirants et polyvalents.

Les vêtements qui peuvent être portés de différentes manières, comme les robes qui peuvent être portées décontractées ou habillées, sont également un excellent moyen d’économiser de l’espace.

Évitez les articles « au cas où »

L’un des plus grands défis lors de l’emballage est de ne pas emporter des articles « au cas où ». Vous savez, ces articles que vous n’utilisez jamais – mais que vous emportez quand même juste au cas où.

Évitez cela en vous rappelant que vous pouvez acheter des choses sur place si vous en avez besoin. Évitez également d’apporter des objets lourds et encombrants qui pourraient être achetés sur place.

Utilisez tous les espaces

Enfin, pour économiser de l’espace, assurez-vous d’utiliser tous les espaces disponibles dans votre valise.

Cela signifie : roulez vos vêtements pour les rendre plus petits, placez des vêtements dans vos chaussures, utilisez vos poches intérieures pour ranger des petits objets comme des bijoux, des câbles ou des écouteurs.