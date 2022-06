Organiser son mariage : où, quand et comment ?

Cela fait des années que vous attendez sa demande de mariage. Récemment, il l’a fait, et vous êtes aux anges. Actuellement, vous entamez l’organisation de ce grand événement. Mais avec tout ce qu’il faut faire, vous êtes perdue, vous ne savez plus où mettre la tête. Ne paniquez pas, on est là pour vous aider. On vous donne immédiatement des astuces pour bien organiser votre mariage.

Où ?

Vous devrez savoir avant tout où vous allez célébrer votre mariage. Si vous n’allez pas vous marier dans la maison familiale, vous devrez choisir un lieu de réception, cela dépend du style de mariage que vous souhaitez. Vous avez plusieurs possibilités : ville, campagne, salle de fêtes, château, lieu atypique, restaurant, hôtel, auberge, grange, en extérieur… Essayez de réserver le plus tôt possible, car certains lieux sont pris jusqu’à 2 ans. D’ailleurs, c’est suivant la disponibilité de la salle de réception que vous pourrez déterminer la date de votre mariage. Lors des recherches, demandez le prix, la capacité d’accueil, l’accès aux espaces extérieurs, le stationnement, l’exclusivité des lieux, les chaises de salle des fêtes, la décoration, la durée de location, la présence de certains prestataires, la vaisselle…

Quand ?

Pour la date de votre mariage, cela dépend de plusieurs facteurs : la disponibilité de la salle de réception, des invités, des prestataires… Ainsi, il est possible que la date varie un peu. Mais tenez également compte de votre saison préférée (cérémonie champêtre au printemps, cérémonie lumineuse en été, cérémonie colorée à l’automne et ambiance feutrée en hiver) et des conditions météorologiques. De préférence, évitez de faire votre mariage pendant les périodes de vacances d’été. Gardez en tête que la date que vous aurez choisie est symbolique de votre histoire d’amour, c’est marqué à jamais. À savoir que beaucoup de personnes planifient leur mariage un an à l’avance. Mais certaines réussissent aussi à tout organiser en quelques mois en faisant des compromis. Il est également possible de préparer un mariage en quelques semaines si c’est en petit comité.

Comment ?

Maintenant que ces deux points cruciaux sont fixés, la suite consiste à se focaliser sur plusieurs points. Il y a avant tout la détermination du budget. Pour savoir à peu près ce que vous allez débourser, tenez compte de tous les postes de dépenses : robe, costume, traiteur, gâteau, mise en beauté, photo, location de la salle de réception… Ensuite, comptez le nombre d’invités. Si c’est seulement la famille immédiate et les amis proches, c’est entre 20 et 50 personnes. Par contre, s’il y a la famille élargie et les collègues, c’est entre 50 et 100 personnes. Si vous allez inviter tous les gens que vous connaissez et que vos parents connaissent, c’est plus de 300 personnes. Pensez également à la décoration : affiches, banderoles, ballons… N’oubliez pas les démarches administratives ainsi que l’ambiance de la fête, est-ce qu’il y aura un DJ ou un band ?

Au fur et à mesure que le jour J approche, le stress peut vous envahir, et c’est tout à fait normal, car votre mariage est le moment le plus important dans votre vie. Mais on vous conseille de vous détendre. Accordez-vous du temps pour respirer afin de reprendre des forces.