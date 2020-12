De belles idées pour époustoufler vos invités à votre mariage

Qui n’a pas rêvé de s’offrir le mariage du siècle ? Une cérémonie où tous les invités seraient emportés dans la magie du monde féérique de l’amour ? Un jour qui restera à jamais gravé dans les mémoires… Eh bien, pour un mariage époustouflant, voici quelques idées inédites pour faire la différence et honorer ce moment. Je vous invite à découvrir dans cet article la touche particulière pour rendre votre mariage encore plus incroyable.

La préparation du mariage : une étape clé pour le rendre mémorable

La planification et l’organisation d’un mariage sont des étapes à ne pas prendre à la légère, surtout lorsqu’on désire organiser son mariage de rêve. Le jour où vous échangerez le « oui » avec votre partenaire doit être pensé au moins douze mois avant. Vous aurez donc suffisamment de temps pour penser votre mariage. Cela vous permettra d’envisager sa particularité. Du nombre d’invités au choix du thème du mariage en passant par les cartes d’invitation, tout doit-être minutieusement pensé pour que le grand jour vous ne soyez pas surpris.

Des verres personnalisés

Que garderaient vos invités en souvenir de votre mariage ? Certainement pas la carte d’invitation destinée à finir à la poubelle ni la serviette qui elle finira au placard. Que diriez-vous donc d’un présent aussi sensible que beau : le verre personnalisé. Pour personnaliser ces objets, choisissez un verre personnalisé sur le site Wobz comme un présent pour les invités. Pour rendre votre mariage unique, vous pouvez vous servir de ces verres réutilisables et incassables.

Les verres personnalisés sont à utiliser pour différents breuvages que ce soit pour la bière, le vin, le champagne, le whisky, etc. En plus de leur fonction principale, les verres personnalisés présentent une particularité : une gravure. Vous pouvez ainsi inscrire le nom de vos invités sur les verres qui seront posés sur les tables. Vous pouvez aussi y graver la date de votre mariage, votre nom et celui de votre partenaire. Laissez parler votre imagination, les verres personnalisés s’y plieront !

Il est grand temps que je vous vous souffle le secret d’un mariage époustouflant. Il vous suffit d’innover, d’opter pour un mariage original. Privilégiez donc les objets personnalisés comme les verres ou encore les serviettes en tissu. La décoration d’un mariage est ce qui fera sa particularité parmi tant d’autres.

Un lieu magique

Pensez à organiser votre mariage dans un lieu insolite : dans un champ, en boîte de nuit, dans un cirque ou encore dans un musée, pourquoi pas.

Des animations

Au cours du mariage, il faudrait éviter que les invités se laissent porter par l’ennui. Pour cela, il serait judicieux de prévoir des animations comme des jeux de kermesse, un lâcher de lanternes thaïlandaises ou encore des magiciens.

Une déco lumineuse

Mettez en plein la vue à vos invités. Illuminez votre mariage à l’aide de guirlandes, de projecteurs ou encore de bougies. Il y a 1001 manières de jouer avec la lumière. Filtrez-la afin d’obtenir de beaux messages ou de jolis dessins au plafond, sur les murs ou encore sur la piste de danse.

Afin de rendre ce moment inoubliable pour vous et vos invités, misez sur de petites attentions qui peupleront la vie quotidienne de vos invités. Offrez des présents à vos invités ! Offrez-leur des verres personnalisés !