Les produits de la ruche : vos alliés antivirus !

Lorsque l’hiver pointe le bout de son nez, les diverses infections virales commencent à se manifester. Il faut donc se protéger. On cherche tous les bons remèdes pour booster notre santé. Par leurs propriétés, les produits de la ruche peuvent vous être d’un grand secours. Plus que de simples solutions de prévention, ils complètent aussi un traitement contre la grippe.

Comment faire face au virus ?

Pour prévenir la propagation des virus, vous devez vous laver régulièrement les mains avec du savon et de l’eau propre. Pensez également à porter un masque, surtout lorsque vous sortez ou êtes en contact avec d’autres personnes. Vous devez aussi respecter les gestes barrières et la distanciation sociale.

Pour votre protection personnelle, pensez aussi à renforcer votre système immunitaire.

Booster son système immunitaire

On peut définir le système immunitaire comme l’ensemble des défenses du corps humain pour faire face aux agressions extérieures. Il représente les défenses biologiques qui ont pour rôle de combattre les virus et les bactéries.

Le système immunitaire vous protège chaque seconde de nombreux virus, bactéries et autres parasites. C’est la raison pour laquelle vous devez trouver les bonnes astuces pour le renforcer, surtout en période d’hiver et pendant une pandémie virale (comme celle que nous vivons actuellement).

En effet, un système immunitaire faible devient la proie facile des maladies en tout genre. Ne laissez donc pas votre système immunitaire défaillant. Boostez-le afin qu’il fonctionne à son plein potentiel et assure son rôle de protection.

L’apithérapie pour booster vos défenses immunitaires

L’apithérapie consiste à utiliser des produits de la ruche à des fins thérapeutiques. Elle permet essentiellement d’améliorer le bien-être. Comme le besoin de se soigner avec des produits naturels se fait de plus en plus sentir, le Rucher Notre-Dame en Provence vous propose des produits de ruche de qualité pour prévenir et traiter vos maux. Parmi ces produits on compte :

la gelée royale,

le miel,

la propolis,

le pollen.

Considéré comme l’un des plus anciens apiculteurs de France, il met à votre disposition des produits authentiques issus de leurs ruches. Dans le monde de l’apithérapie, le fait que les produits soient naturels et bio augmente leurs vertus. Tel le cas de la gelée royale fournie par le Rucher Notre-Dame en Provence.

De nos jours, l’apithérapie est une méthode naturelle pour lutter et se protéger de diverses sortes d’infections virales. C’est une façon gourmande, efficace et douce de s’occuper de sa santé. Les abeilles insectes fournissent en permanence des produits qui permettent au corps de renforcer ses défenses immunitaires.

Les produits de la ruche pour doper le système immunitaire

Gelée royale ou miel, pollen ou propolis ? Comment utiliser les produits de la ruche pour lutter contre les infections virales ?

La gelée royale : un fortifiant incomparable

La gelée royale est un produit à partir des sécrétions des abeilles nourricières. Elles les utilisent pour nourrir les larves et la reine. C’est un produit rare. La preuve, en moyenne, une ruche produit 700 grammes de gelée royale. C’est aussi le seul produit de la ruche qui ne contient pas de matière première végétale.

La gelée royale est riche en acides aminés. On y trouve notamment de la lysine, de la proline et de l’acétylcholine. Elle contient aussi des vitamines B et C. Sa composition lui confère des propriétés bactéricide et virucide. La gelée royale favorise la production de globules blancs, qui, comme nous le savons, sont des bases de l’immunité.

En guise de prévention, prenez une cuillère à café par jour de gelée royale en cure de 3 semaines. Pour soigner les infections aiguës, prenez la dose de 5 g en une prise par jour jusqu’à ce que les symptômes disparaissent.

Le miel : un expectorant puissant

Des études ont révélé que le miel possède des vertus antibiotiques. Il participe à l’élimination des virus et des bactéries à l’origine de la grippe et du rhume. En effet, depuis la nuit des temps, on l’utilise pour traiter des maladies respiratoires et virales en tout genre.

Le miel tire ses propriétés de la fleur. Les miels de pin, de sapin et de thym, en particulier, sont réputés être des antiviraux efficaces. Ils améliorent aussi le confort respiratoire. Mais pour qu’il conserve toutes ses vertus, achetez directement votre miel auprès d’un producteur local.

Pour profiter des bienfaits du miel, il vous suffit de prendre une cuillère à café chaque jour. Vous pouvez aussi l’utiliser pour sucrer vos boissons chaudes. En ce qui concerne le traitement de la grippe et la prévention du coronavirus, l’idéal est de combiner le miel avec des huiles essentielles ou d’autres aliments, comme le gingembre et l’ail.

Le pollen : un antibactérien naturel

Avant de détailler les vertus de cet autre trésor de la ruche, il est important de signaler que beaucoup de personnes sont allergiques au pollen. Pour lever les doutes et éviter tout risque d’accident, il est recommandé de consulter un spécialiste avant d’en utiliser. On peut dire que le pollen est la base de la ruche. Sans pollen, il n’y a ni gelée royale ni cire. C’est un produit qui contient beaucoup de protéines. Il permet à notre corps de lutter contre les virus et les bactéries.

Pour une cure de prévention contre la grippe, prenez tous les deux jours une petite quantité de pollen. Vous pouvez le prendre avec des fruits en compote ou dans un potage de légumes. Il est aussi possible de le mélanger dans votre boisson chaude sucrée au miel.

La propolis : un antiviral naturel

La propolis est une sorte d’enduit qui recouvre l’intérieur de la ruche pour la protéger des microbes. Elle est produite par les abeilles à partir de résine qu’elles amassent sur les bourgeons et les écorces des arbres.

Riche en flavonoïdes, la propolis possède des propriétés antiseptique, antivirale et antifongique. Elle aide à renforcer le système immunitaire.

Utiliser les produits de la ruche pour booster votre immunité est une excellente façon de s’occuper de soi et de ses proches. Choisissez des produits de qualité afin de garantir une efficacité optimale. L’important, c’est la régularité de la prise, faites donc des cures !