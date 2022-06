Nos conseils pour entretenir vos électroménagers

Maintenant que vous avez à votre disposition la cuisine de vos rêves, il faut penser à l’entretenir régulièrement. L’objectif étant non seulement d’éliminer les bactéries, mais aussi de préserver les appareils électroménagers. Il y a ceux qui pensent qu’un coup de chiffon suffit pour nettoyer les électroménagers. Certes, cela peut les dépoussiérer. Mais si l’objectif est de les entretenir, il faut s’y prendre autrement. Comment entretenir vos électroménagers ? Quels produits faut-il privilégier ? On vous dit tout ce qu’il y a à savoir sur le sujet dans cet article.

Entretenir les électroménagers : comment s’y prendre ?

Dans une cuisine, il n’y a pas qu’un seul appareil électroménager. Et dans la plupart des cas, ils sont tous neufs quand on emménage dans des maisons nouvellement construites comme celles du projet de maisons Lanaudière. Il est donc primordial de bien les entretenir pour qu’ils puissent durer. Parmi les appareils qui nécessitent un entretien particulier, ceux de la liste qui suit sont les plus sensibles.

Le congélateur, comment l’entretenir ?

Le congélateur, c’est cet appareil qui maintient les aliments à la bonne température. Il est important de procéder régulièrement à son dégivrage. En effet, le trop plein de glace peut non seulement augmenter la consommation électrique, mais aussi impacter la performance de l’appareil. Pour dégivrer le congélateur, on a le choix entre vaporiser les parois avec de l’eau chaude ou poser directement un saladier rempli d’eau chaude dans l’appareil et refermer la porte. Une fois les couches de glace fondues, on procède à la désinfection de la cavité. Pour cela, il suffit d’enlever les résidus d’aliments avec une éponge. S’il y a des traces persistantes, un vinaigre d’alcool fera surement l’affaire. Lors du nettoyage du congélateur, il est fortement déconseillé d’utiliser un outil en acier. Aussi, il faut éviter de fondre la glace avec un sèche-cheveux. Enfin, les produits abrasifs comme l’eau de javel sont à bannir.

Le lave-vaisselle : comment l’entretenir ?

Le lave-vaisselle est un appareil électroménager fonctionnant avec de l’eau. Le fait est qu’il y ait du calcaire augmente donc le risque d’encrassement. Pour éviter que cela arrive, il faut utiliser la plus redoutable des armes : le vinaigre blanc. Afin de redonner au lave-vaisselle son éclat d’antan, il suffit d’incorporer un quart de litre de vinaigre blanc dans la cavité et laisser l’appareil tourner à vide. En ce qui concerne les graisses et les résidus d’aliments, on peut les enlever à l’aide d’une éponge et du bicarbonate de soude. Outre le congélateur, le réfrigérateur et le lave-vaisselle, la plaque de cuisson fait également partie des appareils électroménagers qu’on utilise souvent. Pour le nettoyage de ce dernier, il n’y a pas besoin d’utiliser un produit en particulier. Une éponge mouillée suffit pour tout enlever. Ensuite, il y a le four qui demande aussi un entretien régulier. Pour cet appareil, la sole et la grille sont les parties qu’il faut laver régulièrement. Mis à part les appareils cités ci-haut, il y a également d’autres électroménagers qui nécessitent un entretien régulier. Il y a par exemple la machine à café, l’aspirateur, le fer à repasser, le lave-linge, etc.