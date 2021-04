Comment nettoyer les électroménagers en acier inoxydable ?

De nos jours, beaucoup d’électroménagers sont conçus en acier inoxydable. Ce matériau grâce à son look impeccable donne un tout autre aspect à votre cuisine. Le seul problème, c’est qu’il laisse paraître facilement, les traces de doigts, de gras et autres. Comment le nettoyer efficacement ?

Les erreurs à éviter

Pour rendre étincelant vos appareils électroménagers et éviter que la saleté encombre, il est préférable de les nettoyer régulièrement. Toutefois, l’application de certains produits sur l’acier inoxydable est susceptible de l’abîmer. Ainsi, il est déconseillé d’utiliser des produits chimiques en poudre ou à base d’acide chlorhydrique. En effet, une fois appliqué, ils laissent des traces difficiles à enlever sur l’appareil. Les éponges abrasives, la laine d’acier, les anticalcaires sont aussi déconseillés sur l’inox.

En outre, faites attention aux rayures sur l’inox de l’électroménager de votre maison, ils ont le don de faire rouiller le matériau. Ces rayures peuvent être causées avec une bague, une montre ou autres. Ces égratignures enlèvent la pellicule qui protège le matériau et rend vulnérable l’inox face aux produits chimiques. De plus, l’application de certains aliments (ketchup, jus de citron, moutarde, sel, vinaigre, moutarde, mayonnaise) pendant des heures sur l’inox est déconseillée.

Nettoyez avec le bon chiffon et le bon savon

Pour rendre propre vos appareils en inox, utilisez un chiffon en microfibres. Ce type de chiffon laissera moins de fibres que ceux en coton. Ensuite, pour enlever les tâches, utilisez le liquide vaisselle ou le liquide de rinçage du lave-vaisselle. Vous pouvez également utiliser un savon doux tel que le savon de vaisselle.

Pour nettoyer, frottez l’inox dans le sens des grains tout comme le bois avec une éponge imbibée d’eau savonneuse. Ensuite, vous pouvez rincer à l’eau chaude et l’assécher avec le chiffon.

Nettoyez l’inox naturellement

Si vous préférez utiliser des produits naturels en lieu et place des produits commerciaux, les solutions sont de toutes sortes. Pour toutes ces solutions, effectuez votre nettoyage dans le sens du grain.

Utilisez du vinaigre blanc

Depuis des décennies, le vinaigre est un produit très utilisé pour le nettoyage à la maison. Il est très efficace et facile à utiliser. En effet, vous devez mélanger une quantité égale de vinaigre avec de l’eau. Ensuite, il faudra humidifier votre chiffon avec la solution et frotter les traces. Pour finir, rincez l’inox avec un chiffon et de l’eau savonneuse pour ne laisser aucune trace.

Optez pour de l’alcool ménager

Pour l’appliquer sur l’inox, humidifiez un chiffon doux avec un peu d’eau et ajoutez-y quelques gouttes d’alcool. Ensuite, vous pouvez procéder au lavage de la surface en inox. Enfin, il faudra sécher le tout avec un papier essuie-tout ou un chiffon en microfibres.

Autre astuce

Si vous aimez les recettes de grand-mère, la suivante est faite pour vous. D’abord, remplissez une tasse d’eau chaude, ensuite ajoutez cinq gouttes d’huiles essentielles de citron et deux gouttes de liquide de lessive. Vous pouvez laver votre appareil avec ce mélange et un chiffon doux.