Mode femme : 3 looks pour le printemps 2021

Ce printemps plus que jamais, on est à l’affût du moindre rayon de soleil, on scrute les températures en quête de chaleur, et on a hâte de remettre son dressing en phase avec la nouvelle saison. Sortir de l’hiver n’a jamais été aussi agréable, car la météo et la nature ont le grand mérite de changer du tout au tout le moral et notre vision de la vie, un nouveau souffle dont on a bien besoin en ce moment. En activant un code promo SHEIN, économisez sur des looks printaniers qui vont vous faire un bien fou !

1) Un look fleuri pour les plant addicts (et les autres)

Si vous avez un jardin ou un balcon, ou bien une grande collection de plantes d’intérieur, vous le savez, le printemps est une période phare pour le monde végétal ! Tout se réveille, la croissance repart, les boutons floraux se multiplient… Que vous ayez la main verte ou non, adoptez le look fleuri, une tendance 2021 qu’on adore et qu’on ne saurait trop vous conseiller. SHEIN a sélectionné pour vous des vêtements et accessoires aux imprimés floraux irrésistibles. Craquez pour une petite robe dos-nu aux imprimés stylisés, d’un vert cru pour être pile dans la tendance “green” du moment.

On aime aussi le top fleuri “tournesol” , à porter avec un jean mom et des sneakers blanches, à porter avec une veste en cuir pour un look fleuri tout sauf gnangnan ! Laissez-vous tenter avec le style babydoll, avec une blouse fleurie aux manches ballon qui vous mettra tout de suite dans l’ambiance du printemps.

N’hésitez pas à porter la tendance florale en total look, en craquant pour une robe midi ceinturée à la taille aux gros imprimés floraux. Les années 50 ne sont jamais bien loin en matière de mode !

2) Un look minimaliste qui met les couleurs pastel à l’honneur

Oubliez les vêtements aux couleurs sombres jusqu’à l’hiver prochain, et faites le plein de vêtements pastel, la grande tendance de cette saison ! On va vous montrer que look coloré ne rime pas forcément avec tenue bigarrée et too much. Choisissez bien vos teintes et composez un look 100 % printanier à prix mini ! Sur les meilleurs sites de mode, vous dénichez une pièce parfaite pour la mi-saison, le top en tricot ! Prenez-le parme, vert céladon, bleu ciel ou corail. Apprenez à associer les couleurs du printemps 2021, pour un look à la fois frais et apaisant !

Pour un look lumineux, portez un pantalon blanc avec votre top pastel, et shoppez une paire d’espadrilles compensées pour prendre de la hauteur à l’arrivée du printemps ! Pour un look tendance 2-en-1, allez-y doucement sur les accessoires, car le minimalisme est parfaitement en vogue cette saison. Concentrez-vous plutôt sur le maquillage, sans avoir peur d’utiliser des couleurs franches, sorties tout droit de votre nouvelle palette SHEGLAM “Spring It On”. Et voilà, vous êtes prête pour vivre le printemps à fond, grâce à un look pratique et rafraîchissant !

3) Un look structuré pour avoir les idées claires

Découvrez vite une tendance du printemps 2021 qu’on adore, à savoir la jupe plissée et les vêtements structurés. Commandez vite la jupe qui ira parfaitement à votre morphologie, choisissez-la midi et légèrement évasée pour mettre votre silhouette en valeur. C’est un look parfait pour aller travailler tout en délaissant votre look “tailleur pantalon + blazer”. Accueillez le printemps, y compris au bureau !

Associez votre jupe plissée ocre, une couleur “terre” très tendance cette saison, avec un chemisier blanc non moins structuré ! N’ayez pas peur de la corvée de repassage, le tissu est très souple et sortira comme neuf de la machine à laver. Finissez votre tenue avec une paire d’escarpins pointus, et un sac à main “cartable”, pour un look à la fois frais et studieux !