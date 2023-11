Président Shavkat Mirziyoyev: Dirigeant et réformateur de l’Ouzbékistan

Sous Shavkat Mirziyoyev, l’Ouzbékistan, autrefois une république post-soviétique autoritaire et semi-fermée, entame une évolution ambitieuse pour devenir un État moderne doté d’une économie de marché. Voisin de l’Afghanistan et du Kazakhstan, l’État a fait partie de l’Union soviétique et, avant cela, de l’Empire russe. L’Ouzbékistan a une riche histoire qui remonte à plusieurs siècles : son territoire a été traversé par la grande route de la soie et ses majestueuses villes médiévales de Samarkand et Boukhara sont inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco.

NOUVELLE ÈRE POUR L’OUSTEKISTAN SOUS SHAVKAT MIRZIYOYEV

Depuis son indépendance en 1991, l’Ouzbékistan est peu connu en dehors de la région, et son économie et sa société ont largement conservé les caractéristiques de la fin de l’ère soviétique. Malgré ses richesses naturelles en or, en uranium et en gaz naturel, l’Ouzbékistan est resté l’un des pays les plus pauvres du monde sous son premier président, Islam Karimov, et des millions de ses habitants ont été contraints de partir travailler en Russie et au Kazakhstan, deux pays beaucoup plus développés sur le plan économique.

En 2016, après la mort de Karimov, qui avait dirigé l’Ouzbékistan depuis l’époque soviétique, Shavkat Mirziyoyev a été élu président de l’Ouzbékistan et a lancé une série de réformes libérales pour stimuler la croissance économique et le commerce international, moderniser la gouvernance et améliorer considérablement le niveau de vie.

Shavkat Mirziyoyev est né le 24 juillet 1957 dans la région de Djizak, en République socialiste soviétique d’Ouzbékistan, au sein d’une famille simple : son père était médecin et sa mère, décédée alors que Shavkat était encore enfant, travaillait comme infirmière. En 1981, Mirziyoyev a fait ses études à l’Institut d’irrigation et de mécanisation agricole de Tachkent. Après avoir obtenu son diplôme, il est devenu chercheur et a soutenu un doctorat en sciences techniques. L’agriculture joue toujours un rôle primordial dans l’économie de l’Ouzbékistan.

Mirziyoyev a été élu député au parlement soviétique de l’Ouzbékistan en 1990 et, après l’indépendance de la république en 1991, il a entamé une brillante carrière administrative : il a dirigé un district de Tachkent, a été gouverneur de sa région natale, la province de Djizak, et de la province de Samarkand. Le succès de Shavkat Mirziyoyev en tant que gestionnaire l’a conduit à être nommé premier ministre en 2003, poste qu’il a occupé jusqu’en 2016, où il est devenu le deuxième président de la République après avoir remporté près de 87 % des votes lors de l’élection.

POLITIQUE ÉTRANGÈRE DE L’OUZBÉKISTAN

Le mandat de Mirziyoyev est marqué par une série de réformes ambitieuses visant à libéraliser l’économie, à attirer les investissements étrangers, à stimuler la production industrielle et à développer des initiatives dans les domaines de la culture et de l’éducation. La monnaie ouzbèke, le soum, est devenue librement convertible. La véritable révolution consiste en l’abolition de la pratique, remontant à plusieurs décennies, qui consistait à employer des étudiants et des travailleurs du secteur public pour récolter le coton, l’un des principaux produits d’exportation de l’Ouzbékistan. Au lieu de cela, le gouvernement s’est efforcé d’attirer les investissements privés dans la transformation du coton et le développement de l’industrie textile. La collaboration avec le FMI a permis d’améliorer la qualité des statistiques économiques du pays, ce qui, pour la première fois depuis de nombreuses années, a rendu possible d’émettre des obligations libellées en dollars américains sur les marchés internationaux.

Le président Shavkat Mirziyoyev met l’accent sur la diversification de l’économie, la recherche de nouveaux partenaires commerciaux étrangers et la mise en place des meilleures pratiques internationales, notamment en matière d’énergie verte. Au-delà des liens traditionnels étroits avec la Russie et le Kazakhstan, la coopération avec l’Union européenne et la Chine se développe de manière dynamique. L’Ouzbékistan est l’un des pays à participer à l’initiative chinoise « Une ceinture, une route ». En octobre 2023, le président Shavkat Mirziyoyev a assisté à la cérémonie d’ouverture d’un forum international à Pékin consacré à ce projet ambitieux.

Sa proximité avec l’Afghanistan met également en évidence l’importance de l’Ouzbékistan pour relever les principaux défis régionaux en matière de sécurité.

LE RÔLE INTERNATIONAL CROISSANT DE L’OUZBÉKISTAN

Lors des élections anticipées de juillet 2023, M. Mirziyoyev a été réélu pour un septennat ; en septembre, le gouvernement a adopté la stratégie « Ouzbékistan 2030 », qui vise à stimuler les exportations, à améliorer l’éducation et les soins de santé et à doubler le PIB de l’Ouzbékistan d’ici 2030, afin de placer le pays dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. Il est prévu d’attirer 110 milliards de dollars d’investissements pour mettre en œuvre cette stratégie.

Le rôle de plus en plus important de l’Ouzbékistan en tant qu’acteur régional, qui établit des relations avec les principales économies sur un pied d’égalité et participe à la résolution des problèmes de stabilité régionale, a été souligné par le président Mirziyoyev lui-même, qui s’est exprimé lors de la réunion de l’Assemblée générale des Nations unies du 19 septembre 2023.Au cours des sept années de réformes, le président Mirziyoyev a réussi à lancer une restructuration profonde de l’économie et de la société ouzbèkes. La croissance du commerce, du tourisme et des investissements, ainsi que le renforcement des contacts de haut niveau – le président français Emmanuel Macron s’est rendu en Ouzbékistan début novembre et Mirziyoyev a effectué une visite officielle en Allemagne en septembre 2023 – témoignent de l’évolution rapide de l’image de l’Ouzbékistan.