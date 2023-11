Comment implanter une pelouse sur votre terrain ?

Choix et plantation du gazon : sélectionner le bon type pour votre terrain

Le choix du bon type de gazon est essentiel pour garantir la réussite et la durabilité de votre pelouse. Il existe de nombreuses variétés de gazon, chacune adaptée à des conditions spécifiques de climat, d’utilisation et d’entretien. Voici comment sélectionner et planter le gazon le plus adapté à votre terrain.

Comprendre les différents types de gazon

Chaque type de gazon a ses propres caractéristiques. Par exemple, certains sont plus résistants à la sécheresse, tandis que d’autres préfèrent les zones ombragées ou supportent mieux le piétinement. Les types de gazon courants incluent le ray-grass, le fétuque et le pâturin, chacun ayant des besoins et des atouts différents.

Pour choisir, considérez le climat de votre région, l’exposition de votre terrain au soleil et à l’ombre, ainsi que l’utilisation prévue de la pelouse (aire de jeu, décoration, etc.). Il est également important de penser à la fréquence d’entretien que vous êtes prêt à fournir.

Préparation pour la plantation

Une fois le type de gazon choisi, préparez le sol pour la plantation. Utilisez un râteau pour égaliser le sol et créer une surface lisse. Si nécessaire, appliquez un engrais de démarrage pour fournir les nutriments nécessaires à la croissance initiale du gazon.

Techniques de semis

Le semis peut se faire manuellement ou à l’aide d’un épandeur. Si vous semez à la main, assurez-vous de répartir les graines uniformément pour éviter les zones clairsemées. Avec un épandeur, suivez les instructions du fabricant pour garantir une répartition égale.

Après le semis, passez légèrement un râteau sur le sol pour aider les graines à s’installer. Puis, tassez le sol avec un rouleau à gazon pour assurer un bon contact entre les graines et la terre.

Arrosage et entretien post-plantation

L’arrosage est crucial après la plantation. Gardez le sol humide, mais pas détrempé, jusqu’à ce que les graines germent, ce qui peut prendre de 5 à 30 jours selon le type de gazon. Évitez de marcher sur la zone semée pendant cette période.

Une fois que le gazon commence à pousser, continuez à l’arroser régulièrement, surtout en période de sécheresse. La première tonte devrait avoir lieu lorsque l’herbe atteint environ 8 cm de hauteur. Tondez seulement le tiers supérieur pour ne pas stresser la jeune pelouse.