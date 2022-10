Le HHC : est-ce légal comme le CBD ?

La plante de chanvre contient une centaine de cannabinoïdes ayant chacun leurs propres propriétés et effets. Les plus connus sont le THC réputés pour ses effets psychotropes et le CBD pour ses propriétés bénéfiques pour le corps et l’esprit. Il y a également un autre cannabinoïde qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, et c’est le HHC (Hexahydrocannabidiol). De nombreux consommateurs de cannabis légal se demandent si ce dernier est aussi légal. On va essayer de donner une explication claire sur le sujet par la suite.

Qu’est-ce que le HHC ?

Cannabinoïde du chanvre, le HHC légal n’a pas une bonne réputation. Même s’il n’y a pas encore beaucoup d’études sur le sujet, il semblerait qu’il serait plus fort que la morphine. Considéré comme un stupéfiant, il est catégorisé dans le même rang que le THC. D’ailleurs, c’est son dérivé synthétique. Pour explication, il est créé dans des laboratoires à partir du THC. À titre d’information, c’est le chimiste américain Roger Adams qui l’a découvert. Il a 6 atomes d’hydrogène alors que le THC n’en possède que 4. Pour créer le HHC, il faut ajouter deux molécules d’hydrogène au delta-9-THC, et cette opération est appelée hydrogénation. À préciser qu’il y a en ce moment 2 sortes de HHC : HHC 9R et le HHC 9S. Le premier possèderait des effets sur le système endocannabinoïde, et le second n’aurait pas d’effets.

Les effets du HHC

Il n’y a pas encore beaucoup d’études sur le HHC, mais on peut dire qu’il a des effets similaires au THC vu que c’est son dérivé synthétique. Sa composition est proche du THC. Parmi les effets possibles du HHC, notons le changement d’humeur et l’altération de la perception du temps. Il y a également la stimulation de l’appétit et le soulagement des douleurs. En raison de ses potentiels effets sur l’organisme, il est illégal en France, notamment sa vente, sa consommation et sa détention. Son effet psychotrope n’est pas encore prouvé, mais vu que c’est un dérivé synthétique du THC, il est possible qu’il ait les mêmes effets. D’ailleurs, c’est pour cela qu’il est interdit.

Le flou législatif en Europe

La législation française suit la législation au sein de l’Union européenne concernant le HHC. Il y a quelques années, il était sur la liste des stupéfiants à cause de ses composants. Pour explication, certains HHC sont conçus avec du cyclohexylphénols (stupéfiants) or, cette substance est interdite dans le droit français et européen. Mais la confusion est renforcée par de nombreux experts affirmant que c’est du solvant. Les législations françaises et européennes ne disent rien de clair et précis sur le HHC, mais elles n’excluent pas les dangers ainsi que les risques potentiels sur la santé. Leur évaluation concerne les substances employées pour concevoir le HHC. Sa légalité n’est pas donc pas encore clair.

Le HHC est présent sur le marché américain, et il est proposé sous différentes formes. Ainsi, on trouve des résines, des haschs, des huiles, des e-liquides, des concentrés ou cristaux ou encore des fleurs imprégnées d’huile de HHC.