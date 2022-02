Le marché mouvementé du CBD en France

Les produits à base de CBD sont aujourd’hui vendus légalement sur internet et dans les boutiques physiques. En revanche, ils doivent répondre aux conditions exigées par la loi. Le marché du CBD s’est en effet considérablement développé ces dernières années, mais son encadrement très strict a donné lieu à de nombreux débats. Voici quelques éclaircissements sur le marché du CBD en France.

Qu’en est-il de l’autorisation du CBD en France ?

Le marché du CBD est assez complexe en France. Ceci vient du fait que la loi qui régit ce produit reste encore floue. Toutefois, le nouvel arrêté publié au Journal Officiel du 31 décembre 2021 a pu apporter une certaine clarification. Cet arrêté confirme l’autorisation de la vente de produits issus du chanvre sur le territoire français, sous des formes bien spécifiques. Des sites spécialisés comme Cannanews sont donc autorisés à commercialiser une large gamme de produits à base de CBD.

Cet arrêté est très critiqué par les différents acteurs du secteur puisqu’il interdit la vente des fleurs et des feuilles de chanvre. Toutefois, une décision du Conseil d’État du 24 janvier 2022, suspendant cette interdiction, a de nouveau changé la donne.

Quels sont les produits légaux à base de CBD ?

Tout produit à base de CBD qui respecte les taux fixés par la loi française est légal. Vous pouvez donc acheter librement les produits à base de CBD, notamment sous les formes suivantes :

les huiles de CBD,

les produits cosmétiques (crèmes, baumes, etc.),

les produits alimentaires (comme les biscuits et les bonbons CBD).

Précision importante : pour que les produits à base de CBD puissent être commercialisés légalement en France, il faut qu’ils soient issus des variétés autorisées par la loi. L’autorisation est fonction de la teneur en CBD et en THC dans chaque variété de plantes. En plus de la variété de la plante utilisée, il faut aussi que l’extraction soit faite exclusivement à partir des tiges et des graines de chanvre. L’utilisation des feuilles et des fleurs de chanvre est, comme on l’a vu, sujet à débat.

Que dit la réglementation sur le taux de CBD en France ?

Pour que vous puissiez comprendre cette question de taux, vous devez savoir que le CBD et le THC sont deux molécules naturellement présentes dans le cannabis. Le CBD est une molécule qui n’a pas d’effet stupéfiant ni addictif. Le THC est une substance qui procure un effet psychotrope. C’est pourquoi on le qualifie de psychoactive. C’est pour cette raison que le taux de THC maximum autorisé dans les produits finis à base de CBD est de 0,30 % depuis le décret du 31 décembre 2021.

Remarque : quelle que soit la technique d’extraction utilisée pour obtenir le CBD, il subsiste toujours des traces de THC. Ces deux substances sont difficiles à séparer.

La vente en ligne de produits à base de CBD en France

En France, il est à la fois possible et facile de trouver sur internet des produits légaux à base de CBD. C’est un moyen autorisé de vous fournir en produits. En effet, beaucoup de revendeurs d’articles à base de CBD vous permettent de les commander sur leurs sites. C’est un moyen simple, pratique et fiable de vous procurer des produits surs, qui respectent la législation en vigueur.