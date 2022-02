Quelle plante choisir pour le cimetière ?

Il est de coutume de perpétuer le souvenir d’un être cher disparu en faisant fleurir sa tombe. Les gens ont généralement peu de temps pour se rendre au cimetière : soit par manque de temps justement, soit à cause de la distance. Il devient donc nécessaire d’opter pour des végétaux résistants pour fleurir une tombe. D’autre part, chaque saison possède sa fleur de prédilection. Orner une tombe toutes les saisons permet donc de témoigner votre affection à votre proche disparu. Vous avez un large choix de végétaux pour rendre hommage au défunt. Retrouvez dans cet article quelle plante choisir pour le cimetière.

Les plantes à privilégier pour orner un cimetière

Bien que la Toussaint soit le moment où la plupart des gens se rendent sur la tombe de leurs proches disparus, il n’y a pas de moment indiqué pour y apporter des fleurs. Vous pouvez d’ailleurs choisir les fleurs en fonction des saisons.

En hiver

En hiver, choisissez les pensées. Elles symbolisent la nostalgie et invitent à se remémorer le défunt. C’est aussi une plante très résistante qui fleurira tout l’hiver et se renouvelle jusqu’en avril. Les hellébores, les roses et les jasmins d’hiver supportent aussi le gel ainsi que le manque d’ensoleillement.

Le cimetière au printemps

Au printemps, vous avez plus de choix pour apporter du réconfort et des couleurs au cimetière. Il y a par exemple les tulipes et les rosiers qui sont plus faciles à entretenir. Ils se déclinent en une grande variété de couleurs.

En effet, l’astuce est simple : choisissez une plante de cimetière et de deuil pour un enterrement qui témoignera de votre affection. Le géranium et l’hortensia sont aussi des fleurs robustes et florifères.

En été

Privilégiez le dipladénia en été. Cette plante élégante supporte la chaleur et le manque d’eau. Elle apporte un air de renouveau avec sa forme originale. De plus, sa durée de floraison se prolonge jusqu’aux gelées. Vous pouvez aussi choisir la lavande et son parfum agréable, ou encore des plantes grasses qui sont très résistantes. L’idéal serait de mettre ces dernières en pot.

En automne

Le chrysanthème est la fleur de prédilection de l’automne pour fleurir une tombe. Il représente l’éternité et permet un large choix de couleurs. Choisissez notamment entre les chrysanthèmes vivaces et les chrysanthèmes annuels. Les uns comme les autres offrent une belle floraison jusqu’en septembre. Les cyclamens font aussi un bel effet avec leur feuillage marbré.

Des arbustes

Les arbustes ne nécessitent que peu d’entretien. Vous pouvez les choisir pour leur feuillage persistant ou pour leur fleuraison. Toutefois, il faudra les tailler pour éviter les débordements. Vous avez un large choix d’arbustes : lilas, amélia, ciste, camélia, buis… Cependant, évitez les conifères dont les racines peuvent se développer et entrainer des problèmes de voisinage.

La livraison de fleurs et plantes de deuil

Optez pour un pot ou une jardinière de plantes vertes ou fleuries pour une livraison au cimetière. Les plantes résistent à la chaleur et au gel. Elles s’adaptent également à toutes les conditions climatiques. Choisir des plantes à longue durée de vie permet d’orner la tombe toute l’année. C’est la meilleure façon d’adresser vos messages de condoléances et d’apporter votre soutien.

Des renseignements s’avèrent toutefois indispensables pour la livraison de plantes de deuil. En font partie :

les noms et le prénom du défunt,

le lieu,

l’adresse et l’heure de la livraison.

Des conseillers restent à votre écoute et peuvent vous guider s’il vous faut éclaircir quelques points.

Dans le cadre d’un décès, la préparation de la livraison ne commence que lorsque vous transmettez ces informations. Une livraison la veille ou le jour de la cérémonie reste néanmoins possible. Cela dépendra de l’heure à laquelle vous passez votre commande. Si l’hommage est passé, vous pouvez tout de même faire livrer vos plantes de deuil. Vous pouvez faire livrer les fleurs au cimetière, à l’église ou au funérarium.

Des personnes chargées de l’organisation de la cérémonie ou des fleuristes s’occupent de livrer les fleurs et de les disposer. Nous déconseillons la livraison de fleurs au domicile des personnes endeuillées. Cela risquerait d’encombrer les proches qui peinent déjà à gérer ces moments difficiles.

Vous pouvez commander vos compositions florales de diverses manières. Vous pouvez les acheter directement chez un fleuriste ou un horticulteur près du cimetière. Ou bien vous commandez des fleurs en ligne. Vous n’avez qu’à sélectionner le bouquet, le lieu et la date de la livraison. Il est également possible de recourir aux services d’un spécialiste en nettoyage et en fleurissement de tombe. Il suffit de choisir une formule et un abonnement disponible à partie de 25 euros. Des professionnels entretiennent et fleurissent donc la tombe, et vous envoient des photos une fois la prestation achevée. C’est une solution pratique pour ceux qui ont du mal à se déplacer.