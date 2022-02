Comment choisir la bonne taille de manche pour sa future guitare sèche ?

Le saviez-vous, la guitare est l’instrument de musique le plus apprécié après le piano. En effet, elle permet de créer de la bonne musique acoustique, à condition qu’on sache en jouer. Apprendre à jouer de la guitare nécessite énormément de patience et de sacrifice. Au fil du temps, les cordes vont bruler le bout des doigts. Mais il ne faut jamais lâcher puisque tous les grands guitaristes sont passés par là. Facile à transporter et abordable, la guitare est l’instrument de musique par excellence. D’ailleurs, on peut en jouer sans avoir à le raccorder à un amplificateur. Si vous êtes débutant, cet article va vous apprendre davantage sur la guitare. Quels sont les critères à prendre en compte pour choisir une guitare ? Comment savoir que vous avez la bonne taille de manche ?

Comment choisir une guitare ?

Que ce soit sur internet ou dans les magasins, on peut trouver différents modèles de guitare. La taille de ces derniers diffère selon l'âge et la taille du guitariste. Sur le marché, la taille 4/4, guitare standard est la plus vendue. Cependant, il faut préciser qu'il existe aussi d'autres tailles comme ¼, ½, ¾, et 7/8. Maintenant, la question est de savoir si ces rapports ont une relation avec la longueur ou le volume de la guitare. Avant de choisir une guitare, le premier critère à prendre en compte est sa taille. Afin de favoriser l'apprentissage, il existe des guitares adaptées en fonction de l'âge et la taille. Pour les enfants par exemple, la dimension de la caisse et la longueur de la manche sont réduites. Les cordes aussi sont en nylon pour éviter qu'ils aient mal aux doigts.

Comment choisir la bonne taille de manche pour sa guitare ?

Pour les guitares sèches, le choix est très large en matière de manche. Il y a par exemple les manches en palissandre, les plus utilisées pour fabriquer les guitares classiques et acoustiques. Après, il y a aussi les manches en ébène et en érable. Ces matériaux sont plus réservés pour les guitares électriques. Outre le choix de la matière de fabrication de la manche, il faut aussi prendre en compte la taille avant de choisir une guitare. Il est à noter que les manches de guitare ne possèdent pas tous le même nombre de frettes. Il y en a qui ont 24, 22, 20, et parfois même, moins. Au niveau de la forme, il y a les manches plates, les manches larges et les manches plus épaisses. Vu que les manches diffèrent d’une guitare à une autre, il est donc conseillé d’essayer la guitare avant de l’acheter. Pour ce qui est de la bonne taille, l’idéal serait de choisir celle qui convient à la main. Il faut que cette dernière permette de jouer avec facilité. Si on est débutant, le mieux serait également de commencer avec les manches qui possèdent pas plus de 20 frettes.