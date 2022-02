Tout savoir sur le métier d’Expert Immobilier

Fournir une estimation exacte de la valeur d’un bien immobilier, telle est la mission principale d’un expert immobilier. Connue sous le nom d’expertise immobilière, cette activité a aujourd’hui le vent en poupe. Pour estimer la valeur d’un bien immobilier, l’expert doit analyser des documents importants et planifier une visite du bien. Sans savoir l’emplacement, la qualité de la construction, l’état en général du bien, et le voisinage, l’expert immobilier ne peut fournir une estimation précise. Et en tant que professionnel, il se trouve dans l’obligation de fournir un rapport impartial après son expertise. Que fait un expert immobilier ? Quelle formation faut-il suivre pour le devenir ? On en parle dans cet article.

Le métier d’expert immobilier, ce qu’il y a à savoir

Comme cité ci-haut, le métier d’expert immobilier consiste à estimer la valeur vénale des biens immobiliers. Outre le fait que ce soit un expert immobilier, il possède également les qualifications d’un expert judiciaire, un diagnostiqueur dont l’objectif est d’étudier tous les éléments se rapportant aux biens. Mis à part la localisation, il doit aussi prendre en compte la superficie, les travaux à prévoir… Toutefois, il ne doit pas inclure le prix des rénovations envisagées par les futurs propriétaires au risque de fausser son estimation. Avec ses compétences particulières, un expert immobilier peut expertiser différents types de biens immobiliers. Maison, appartement, immeuble en entier, usine, fonds de commerce, terrain et même une entreprise, l’expert immobilier est capable de les analyser en vue de sortir une estimation de la valeur. Aujourd’hui, les experts immobiliers sont de plus en plus sollicités par des propriétaires qui souhaitent vendre ou mettre en location leurs biens, par des clients qui cherchent à acquérir des biens ou faire un investissement dans l’immobilier… Pour répondre aux besoins de ces derniers, la plupart des experts immobiliers proposent leurs services en ligne. Pour trouver les meilleurs dans ce domaine, il faut se rendre sur l’expertise.com.

Comment devenir expert immobilier ?

En général, un expert immobilier possède un diplôme Bac +5. Pour y arriver, on a le choix entre différentes formations diplômantes : licence de droit – bachelor immobilier – licence pro immobilier – master pro en droit patrimonial – master spécialisé immobilier, etc. Avec un diplôme d’école spécialisée en immobilier, gestion, commerce ou finance, on peut également exercer le métier d’expert immobilier. Outre les diplômes, exercer ce travail requiert une certaine qualité. Pour mener à bien sa mission, un expert immobilier doit être impartial et rigoureux. L’objectif étant de fournir une expertise juste. Quelle que la situation dans laquelle il se trouve, il doit rester neutre. Ensuite, un expert immobilier doit avoir une forte capacité d’analyse, le sens de l’observation et le sens de l’écoute. Ces compétences vont lui permettre de déceler toutes les failles d’un bien immobilier. Et plus son estimation est juste, plus il gagnera en renommée. Enfin, il doit être disponible puisqu’il sera amené à se déplacer pour pouvoir évaluer un bien. Aujourd’hui, on peut dire qu’un expert immobilier gagne bien sa vie. En moyenne, il peut gagner entre 2 000 et 2 500 euros net par mois. Aussi, il a le choix entre travailler en agence ou travailler à son compte.