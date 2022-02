Définir la valeur d’un bien immobilier : comment faire ?

Dans le cadre d’une succession, de vente ou d’achat, il est nécessaire de connaître la valeur vénale ou la valeur d’un bien immobilier. Pour cela, il faut réaliser une estimation de son prix. Mais comment faire ? Il faut d’abord préciser que l’estimation de la valeur d’un bien est une étape importante pour une transaction immobilière. Et pour fixer le prix, il faut prendre en compte plusieurs paramètres. Comment déterminer la valeur d’un bien immobilier ? On vous explique dans cet article tout ce qu’il y a à savoir sur le sujet.

La valeur vénale d’un bien immobilier, qu’est-ce que c’est ?

La valeur vénale d’un bien immobilier représente le prix qu’on peut obtenir lors de sa revente sur le marché. Cependant, il est important de préciser que cette notion est soumise à la loi de l’offre et de la demande. Autrement dit, il faut se référer aux conditions du marché. On ne peut donc dire qu’il existe une méthode de calcul précise pour déterminer la valeur vénale d’un bien immobilier. Mais pour obtenir un prix réaliste, il est conseillé de prendre en compte différents paramètres. Pour se rapproche le plus possible de la valeur exacte d’un bien immobilier, il faut prendre en considération l’emplacement géographique, la surface du bien, l’état en général, les éventuelles réparations à faire, les charges en suspens, etc. Si on est acheteur, il est primordial d’avoir ces informations en sa possession avant d’émettre une proposition. Toutefois, il ne faut pas inclure certains travaux comme la rénovation, les travaux de décoration ou encore le réaménagement dans le calcul de la valeur du bien immobilier. Pour ne pas se tromper dans les calculs, l’idéal serait de faire appel à des professionnels de l’immobilier comme L’Expert. Ce dernier possède en effet une large connaissance du marché immobilier. C’est l’allié par excellence, que l’on cherche à vendre ou à acquérir un bien immobilier.

Comment définir la valeur d’un bien immobilier ?

Pour avoir une estimation de la valeur d’un bien immobilier, on a le choix entre une évaluation en ligne ou faire appel à un expert. Pour la première option, la méthode utilisée est la méthode hédoniste. Cette dernière repose sur une base de données contenant les transactions de plusieurs ventes déjà conclues. Pour un immeuble par exemple, plus de 20 caractéristiques spécifiques (surface habitable, nombre de pièces…) et 50 critères se rapportant à son emplacement seront pris en compte pour déterminer sa valeur. La méthode hédoniste va également procéder à une comparaison avec le prix sur le marché afin de générer une estimation plus précise. Pour ce qui est de faire appel à un expert immobilier, il faut dire que la méthode est complètement différente. Ce dernier va commencer par visiter le bien immobilier. Ensuite, il procèdera à l’analyse des documents importants comme le cadastre ou encore le registre foncier. Il évaluera également l’état de l’immeuble en général, l’efficacité énergétique, la qualité de la construction, etc. Une fois qu’il a terminé l’évaluation, il donnera une estimation du prix que l’on peut tirer en vendant ou en louant l’immeuble.