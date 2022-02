20 mètres carrés, la bonne surface optimisée pour les studios

Avec le temps, tous les propriétaires rêvent tous d’étendre la surface habitable de leur maison. En effet, plus la famille s’agrandit, plus les besoins en espace évoluent. Et, on peut dire que la maison n’est pas adaptée à différents changements de vie. Les enfants qui veulent plus d’indépendance, le manque d’espace pour aménager un bureau, un parent que l’on souhaite accueillir chez soi, il existe tant de raisons qui incitent à pousser les murs. Pour pallier ce manque d’espace, l’installation d’un studio de jardin habitable est la meilleure solution. Et contrairement à une extension physique, installer un studio de jardin ne nécessite aucune intervention sur la maison. Quelle est la surface idéale pour un studio de jardin ? Quels sont ses avantages ? On vous explique tout dans cet article.

Le studio de jardin habitable pour plus d’indépendance

L’installation d’un studio de jardin est la meilleure alternative pour gagner en surface habitable. Cette nouvelle forme d’habitation répond aussi au besoin de se rapprocher de la nature et au besoin d’indépendance. Même avec sa petite taille, le studio de jardin peut offrir les mêmes conforts que ceux d’une maison classique. En effet, un studio de jardin 20m² peut parfaitement posséder une chambre à coucher, une toilette, une cuisine et une salle de bain. Pour ses nombreux avantages, le studio de jardin connaît aujourd’hui un énorme succès. Tout d’abord, il s’installe facilement et rapidement. Il faut compter entre 5 à 10 jours si l’installation est faite par des professionnels. Ensuite, contrairement à une extension de la maison, le studio de jardin ne nécessite pas de gros chantier. Il n’y aura donc pas de nuisance sonore ni de poussière. En matière de consommation d’énergie, il consomme peu puisqu’il possède une isolation efficace. Ce qui rend le studio de jardin encore plus intéressant, c’est qu’on peut le désinstaller et le réinstaller. Et comme la tiny house, il est personnalisable à souhait. Cependant, il est déconseillé de le déplacer plus d’une fois au risque de l’abîmer.

La surface idéale pour un studio de jardin

En matière de studio de jardin, la surface idéale est de 20m². C’est assez pour accueillir les parents ou les amis. En ce qui concerne les démarches administratives, une simple déclaration des travaux suffit. Par contre, si la surface dépasse 20m², les démarches changent complètement. Effectivement, tout comme avec l’extension, on ne peut mener l’installation sans un permis de construire. Au niveau de l’installation, le propriétaire a le choix entre faire appel à des professionnels ou le construire lui-même. Ce qui est intéressant avec la première option, c’est que le propriétaire n’aura rien à faire à part payer. La société de construction de studio de jardin se charge des démarches administratives, de la livraison et de l’installation. Cependant, il faut prévoir un budget un peu plus élevé par rapport à l’autoconstruction. Si le propriétaire choisit la seconde option, il pourra économiser de l’argent. En effet, l’autoconstruction peut coûter trois fois moins cher que l’achat d’un studio de jardin clé en main.