Pourquoi le marché immobilier français s’oriente-t-il encore à la hausse cette année ?

La crise sanitaire liée au Covid-19 a-t-elle eu un impact sur le marché immobilier français ? Eh bien, il faut dire que le marché immobilier se porte bien. Même avec la pandémie, il y a eu plus de 980 000 transactions immobilières en 2020, contre 1 059 000 en 2019. Sans le confinement de mars 2020, ce chiffre aurait pu dépasser largement celui de l’année 2019. Il a fallu attendre quelques mois avant que les affaires ne reprennent. Mais en somme, l’année 2020 était satisfaisante pour ceux qui travaillent dans l’immobilier. En 2021, le marché immobilier a encore connu une hausse dès le premier trimestre. Certes, il y a des villes où le prix de l’immobilier était en baisse (Paris – Montpellier ou encore Toulouse), mais en général, le prix de l’immobilier a grimpé. Comment sera l’année 2022 ? On en parle dans cet article.

Le marché immobilier connaitra-t-il une hausse cette année ?

En 2021, le volume de transactions a dépassé largement celui de 2019 et 2020. En effet, il y a eu plus de 1 200 000 transactions, sans compter celles de Mayotte. Et il faut dire que cela ne cesse d’augmenter. Partout dans les grandes villes de France, il y a une pénurie de biens à vendre alors que les demandes ne diminuent pas. À Nantes par exemple, le nombre de personnes qui cherchent à acquérir des biens immobiliers est supérieur de 12% au nombre de biens disponibles, 14% pour Rennes, 10% pour Marseille, etc. Ce manque de logements est en grande partie dû à la chute de construction de propriétés neuves en 2020. En effet, la construction de logements neufs a connu une baisse de 14.7%. Seuls 381 600 logements ont été construits sur un an. Les acheteurs sont donc obligés de se tourner vers des logements anciens. Or, le fait est qu’ils soient rares les rendent assez chers. En 2021, le prix de l’immobilier ancien a connu une hausse de +5%. Une situation qui profite bien aux expert immobilier. En effet, plus le marché immobilier est en hausse, plus ils peuvent se faire des bénéfices.

Le marché immobilier de 2022, plus dynamique qu’avant la crise sanitaire

Les chiffres de l’année 2021 ont été satisfaisants. En effet, malgré la crise sanitaire, le marché immobilier s’est bien porté tout au long de l’année. Cette année, il ne faut pas oublier que le virus est encore présent. Toutefois, cela ne constituera plus un obstacle pour la hausse du marché immobilier. Selon les projections, il y aura une hausse du prix fin février 2022. Le prix des appartements va augmenter de 5% contre 11% pour les maisons anciennes. Cette hausse concernera en particulier les villes d’Angers, Limoges ou encore Dijon. Les grandes villes comme Bordeaux ou Paris quant à elles connaitront une stabilisation des prix. En somme, faute de biens à vendre, les prix vont totalement grimper pour cette année. Et pour répondre à la question principale, le marché immobilier va connaitre une hausse. Il est donc conseillé d’investir dans l’immobilier pour profiter du niveau des frais immobiliers très bas.