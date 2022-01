Immobilier : Les raisons d’investir dans l’immobilier en Afrique 2022 ?

En raison de la forte demande de logements et de biens immobiliers, l’activité de construction dans le secteur de l’immobilier est l’une des industries à la croissance la plus rapide au monde.

L’Afrique, pour sa part, offre un marché immobilier potentiel qui nécessite une étude plus approfondie, grâce à une croissance démographique remarquable, une classe moyenne en expansion et un énorme besoin d’infrastructures.

Le Groupe Duval en Afrique, un acteur clé de l’immobilier

Le Groupe Duval Afrique développe depuis plusieurs années son activité immobilière en Afrique.Fort de plus de 20 ans d’expérience et d’un chiffre d’affaires de plus de 700 millions d’euros, le groupe, fondé par Eric Duval en 1994, est un acteur majeur de l’industrie immobilière mondiale. Plus récemment, en plus du secteur immobilier en Afrique, il a investi dans des domaines tels que l’assurance et la micro-finance.

De fortes opportunités dans l’immobilier de tourisme

L’immobilier touristique (complexes hôteliers, campings, résidences de tourisme, etc.) est particulièrement prisé en ce moment. En effet, le secteur du tourisme est incontournable pour l’économie africaine. Celui-ci constituait, en 2019, 7 % du PIB du continent, selon la Banque mondiale.

Certaines régions sont des hubs touristiques et drainent une bonne partie des investissements immobiliers dans le tourisme africain (hôtels, campings, complexes touristiques…). C’est le cas de l’Afrique du Sud, de l’Angola, du Sénégal, de la Côte d’Ivoire, du Nigeria et du Ghana.

Un marché en expansion malgré la crise sanitaire

En raison de la crise sanitaire, de nombreux observateurs se sont inquiétés de la réaction du marché immobilier africain. Mais contrairement aux attentes, le marché immobilier connaît une forte croissance.

Après une forte récession causée par la crise sanitaire, la croissance économique de l’Afrique subsaharienne devrait s’accélérer pour atteindre 3,3 % d’ici 2022, selon la Banque mondiale. En outre, le Baromètre annuel Havas Horizon indique que près de 85 % des investisseurs internationaux sur le continent sont optimistes quant à la croissance économique du continent.

La croissance démographique

En effet, l’Afrique connaît actuellement un boom démographique. Selon l’ONU, la population du continent doublera d’ici à 2050, pour atteindre 2,4 milliards d’habitants, dont plus de la moitié vivront dans des zones urbaines et auront moins de 25 ans.

Face à cette augmentation démographique et aux besoins croissants en infrastructures, l’immobilier est donc un enjeu majeur en Afrique.

Des taux d’intérêt favorables

Avec des taux d’emprunt exceptionnellement bas et des vendeurs et prêteurs enthousiastes, l’immobilier africain constitue aujourd’hui une excellente option d’investissement. Bien que de nombreux Africains aient été touchés par le Covid 19, les gouvernements africains ont réagi en tentant de stimuler les dépenses avec un taux de refinancement maintenu à 3,5 %, le plus faible depuis des décennies.

Peu importe que vous soyez un premier acheteur ou un investisseur expérimenté, l’Afrique dispose d’une abondance de propriétés dans presque toutes les gammes de prix. Et heureusement pour le marché immobilier africain, grâce à des taux d’emprunt historiquement bas, ces alternatives sont actuellement disponibles pour un très grand nombre d’acheteurs.

Le marché immobilier africain est l’une des zones d’investissement les plus recommandées au monde, avec une pléthore d’entreprises. Globalement, investir dans l’immobilier en Afrique nécessite une étude approfondie et de la persévérance, car les dangers liés à l’imprévisibilité du marché africain sont bien réels.

Pour investir en Afrique, il est donc nécessaire d’être accompagné par un acteur fiable et bien implanté sur le continent. C’est le cas du Groupe Duval, un promoteur immobilier français ayant une longue histoire dans ce secteur en pleine expansion.