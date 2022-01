Le swing trading forex qu’est-ce que c’est ?

Spéculer sur la bourse sans passer sa journée derrière l’écran, c’est tout à fait possible avec le swing trading forex. Au fil des siècles, cette technique d’investissement a fait ses preuves. Elle fait aujourd’hui partie des méthodes d’investissement boursier les plus redoutables. Nul besoin de fantaisie ni de théorie, le swing trading est une stratégie de trading simple permettant de tirer profit des changements de prix. Qu’est-ce que le swing trading forex ? Comment fonctionne-t-il ? Quels sont ces avantages ?

Le swing trading forex, tout ce qu’il faut savoir

Avant de définir ce qu’est le swing trading forex, on va d’abord commencer par comprendre ce qu’est le swing trade sur le forex. Sur le marché des changes, on peut trouver différentes stratégies de trading. Chacune d’elles a ses avantages, mais aussi ses inconvénients. Quand il s’agit d’atteindre un certain niveau de performance, certaines d’entre elles sont plus efficaces que d’autres. Au fil des années, le swing trading n’a cessé de gagner en popularité. Cette stratégie se démarque des autres de par sa capacité à déceler le bon grain. Selon les traders, le swing trading constitue le fondement du trading forex. Mais qu’est-ce qu’on entend vraiment par swing trading ? Comme cité ci-haut, le swing trading est une méthode d’investissement boursier. Dans le swing trading, le principe est simple. Les traders doivent se contenter de suivre les swing (vagues) qui vont et viennent. C’est en quelque sorte comme suivre une rivière. Il ne faut pas essayer de faire contre-courant. En suivant la tendance, on peut connaître facilement l’avis du marché. À cause des fluctuations des devises, bon nombre de traders optent pour cette stratégie pour pouvoir tirer profit des crashs. Ces derniers peuvent être causés par une instabilité politique ou une instabilité économique dans plusieurs pays. Pour en savoir davantage, on peut trouver sur le site https://admiralmarkets.com/fr/formation/articles/base-du-forex/swing-trading-forex de plus amples informations.

Les avantages du swing trading forex

Le swing trading forex est une activité que tout le monde peut exercer. Néanmoins, il est parfait pour ceux qui travaillent à plein temps. Effectivement, au cas où ils perdent dans leur investissement, ils sont sûrs de recevoir un autre revenu. Ce qui est intéressant avec le swing trading forex, c’est qu’on peut définir à l’avance un stop loss plus large. Cela permet de réduire les positions qui ont été fermées plus tôt. En optant pour le swing trading forex, on n’a pas besoin de rester devant l’écran à longueur de journée. Contrairement aux autres méthodes d’investissement boursier, le swing trading forex ne nécessite pas d’analyser les positions tous les jours. Enfin, c’est une technique assez lucrative puisque le fait de détenir des positions pour une durée indéterminée permet de générer plus de bénéfices. Cependant, il est à noter que chaque méthode de trading a ses avantages et ses inconvénients. Avec le swing trading forex par exemple, le fait de détenir les positions pendant une longue durée peut générer des bénéfices, mais aussi l’inverse à cause de l’effet de levier. Aussi, les positions sont soumises à des fluctuations inattendues pendant les week-end, et toutes les nuits.