Fournisseurs d’énergie alternatifs, une bonne idée face à la hausse des prix

Depuis l’annonce de l’ouverture du marché en 2007, les fournisseurs d’énergie alternatifs ne cessent de se développer. Total Direct Energie, Mint Energie, ils sont beaucoup à concurrencer directement les fournisseurs d’énergie historiques : EDF pour l’électricité et Engie pour le gaz. Pour se faire une place sur le marché des énergies et pour attirer le plus de consommateurs, ces derniers proposent des contrats très avantageux. Mais comment fonctionnent-ils ? Quels sont leurs tarifs ? Représentent-ils une meilleure alternative face à la hausse des prix ? On vous dit tout dans cet article.

Fournisseur d’énergie alternatif, qu’est-ce que c’est ?

Tout d’abord, il faut commencer par préciser que les fournisseurs d’énergie alternatifs sont différents des fournisseurs historiques. Les premiers ne dépendent pas de l’État. Et contrairement aux deuxièmes, ils ne sont soumis aux tarifs règlementés de l’énergie imposés par les pouvoirs publics. Du fait qu’ils sont indépendants, les fournisseurs d’énergie alternatifs ne peuvent pas appliquer les tarifs réglementés. En revanche, ils peuvent s’y référer pour fixer leurs propres tarifs. La plupart du temps, le prix qu’il propose est 10 à 15% moins cher que celui d’EDF ou ENGIE. Total Direct Energie, Bulb, Planète OUI, Vattenfall, etc. les fournisseurs d’énergie alternatifs fleurissent. Pour connaitre lequel est le plus intéressant en termes d’offre, référez-vous sur les avis sur Sowee. Malgré la présence de ces fournisseurs d’énergie alternatifs sur le marché, 80% des consommateurs sont encore clients des deux fournisseurs historiques. On se demande si cette situation va changer vu que les tarifs de l’électricité augmentent une à deux fois par an. Quant au prix du gaz, il change tous les 1ers du mois. Pour trouver les meilleures offres, avant de souscrire à un contrat, il est fortement conseillé de faire une comparaison via les comparateurs d’énergie en ligne.

Les fournisseurs d’énergie alternatifs, meilleure alternative face à la hausse des prix ?

Contrairement aux fournisseurs historiques, les fournisseurs d’énergie alternatifs ont la possibilité de proposer des prix très compétitifs. C’est en grande partie dû au fait qu’ils peuvent fixer eux-mêmes leurs tarifs. Si certains appliquent par une remise de 10 à 15 % sur le prix du gaz et de l’électricité, d’autres proposent un prix fixe pour permettre aux consommateurs de ne pas payer plus en cas d’éventuelle hausse de prix. Ce qui est intéressant avec les fournisseurs d’énergie alternatifs, c’est qu’ils proposent les mêmes prix tout au long du contrat. Face à la hausse des prix de l’énergie, ils représentent donc une meilleure alternative aux fournisseurs historiques. Outre le fait qu’ils soient moins chers, les fournisseurs d’énergie alternatifs sont également plus écologiques. En effet, chacun d’eux s’engage à respecter l’environnement en proposant des contrats d’énergie verte. Enfin, ils sont plus intéressants du fait qu’ils proposent un service client de qualité. C’est effectivement l’une des préoccupations des consommateurs. Pour satisfaire au mieux leur clientèle, les nouveaux fournisseurs d’énergie étudient les failles des fournisseurs historiques. L’objectif étant de proposer des services adaptés aux attentes des consommateurs. En somme, la question ne doit plus se poser. Opter pour les fournisseurs d’énergie alternatifs est une très bonne idée pour faire face à la hausse des prix.