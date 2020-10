Gridky trouve le meilleur rendement locatif en immobilier neuf

Vous envisagez d’investir dans l’immobilier locatif, sachez que vous pourrez maximiser le rendement de votre investissement en travaillant avec des professionnels. Pour vous aider dans votre démarche, Gridky est à votre entière disposition. Vous aurez toute une équipe d’experts en immobilier avec plusieurs années d’expérience, et elle pourra vous accompagner convenablement dans votre investissement locatif en immobilier neuf.

Qui est Gridky ?

Gridky a vu le jour l’année 2019. Derrière cette start-up se cachent 5 spécialistes en immobilier affichant chacun de nombreuses années d’expérience. Leur objectif est permettre aux particuliers de se retrouver dans le secteur immobilier en ligne qui regorge d’annonces. Sur gridky.com, vous pourrez choisir un bon investissement même si vous ignorez le loyer que vous pourrez percevoir, vous prémunir contre les risques d’impayés, savoir si le quartier est attractif même si vous ne savez pas l’accessibilité des services de base, avoir la garantie de vous constituer un patrimoine solide et durable ainsi qu’évaluer les éventuelles difficultés à la revente. Gridky est connu pour son comparateur immobilier en ligne qui catégorise les biens suivant 5 critères : sécurité locative, rentabilité locative, facilité de revente, potentiel de plus-value et attractivité du quartier. Le classement des meilleurs biens immobiliers considère vos préférences personnelles. Les résultats sont hiérarchisés suivant les critères de notation pour avoir une liste personnalisée de biens.

Les différents outils utilisés par Gridky

Pour trouver le meilleur rendement locatif en immobilier neuf, Gridky a mis en place des algorithmes avancés et efficaces qui systématisent les meilleures techniques. Mais encore, cete plateforme propose un outil essentiel qui est le scoring des biens immobiliers. Ce dernier se base sur le big data, l’analyse sémantique et l’intelligence artificielle pour sécuriser et pour faciliter l’acquisition. Donc, le choix d’un bien immobilier se passe suivant des données objectives et quantifiées, et ça donne des informations précises sur les qualités et les défauts éventuels de chaque bien. Tout ça permet de faire ressortir les meilleures offres du marché. Avec Gridky, quelques clics suffisent pour faire une bonne affaire en termes d’investissement locatif en vue d’avoir le meilleur rendement. Certainement, c’est la plateforme la plus fiable sur Internet pour l’acquisition d’un bien immobilier neuf.

Pourquoi choisir Gridky ?

Vous avez tout à y gagner en vous faisant accompagner par Gridky afin de trouver une offre d’investissement locatif pour obtenir le meilleur rendement locatif. En effet, cette start-up cherche selon vos préférences le meilleur investissement. Grâce à elle, vous aurez une réduction sur les impôts, et ça peut aller jusqu’à 63000 euros selon vos revenus ou l’ISF (Impôt de Solidarité sur la Fortune). Après, vous profiterez d’une baisse de frais de notaire. Mais encore, Gridky garantit des prêts immobiliers avec des taux de 0 % tout en vous permettant de bénéficier d’assurances avec les meilleures conditions. De plus, vous obtiendrez de conseils personnalisés de la part des experts en immobilier neuf. Avec Gridky, vous aurez un bien immobilier neuf à un prix accessible et qui respecte les nouvelles réglementations environnementales en vigueur. Pour profiter de tous ces avantages, connectez-vous seulement à la plateforme.