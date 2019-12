Immobilier : Quel est le rôle des administrateurs de biens ?

Si vous êtes propriétaire de plusieurs biens immobiliers, vous savez pertinemment que c’est difficile à gérer, car cela demande du temps. Et c’est encore plus compliqué si vous habitez loin puisque la gestion de vos biens se fait à distance. Mais est-ce que vous savez qu’il est possible de vous libérer de ces tâches en mandatant un administrateur de biens ? Pour tout savoir sur les administrateurs de biens, lisez attentivement ce qui va suivre.

Qu’est-ce qu’on entend par administrateur de biens ?

Un administrateur de biens comme Gratade est un expert effectuant la gestion locative pour les propriétaires bailleurs, il est donc le mandataire. Ainsi, ce professionnel en droit et en bâtiment doit avoir un mandat écrit par ses clients pour pouvoir agir en leur nom. Ses clients peuvent être des particuliers ou des entreprises louant des appartements, des maisons, des immeubles de bureaux… Le métier d’administrateur de biens est très réglementé. Au dit de la loi Hoquet du 2 juillet 1970, il doit obligatoirement avoir une carte professionnelle avec la mention « gestion immobilière ». Pour l’avoir, il fait une demande auprès de la Chambre de Commerce et de l’Industrie. Mais encore, il faut aussi qu’il justifie ses compétences professionnelles avec une expérience significative sur le terrain et un diplôme. Il doit également avoir une garantie financière pour assurer les fonds qu’ils gèrent pour le compte de tiers. C’est de 110 000 euros au moins, et ça s’accompagne de la mention « Peut recevoir des fonds » sur sa carte professionnelle. De plus, il est obligé d’avoir une assurance responsabilité civile professionnelle et doit être en mesure de démontrer qu’il n’est pas touché par une interdiction ou une incapacité d’exercer cette profession.

Les principales missions d’un administrateur de biens

Plusieurs missions sont réalisées par l’administrateur de biens pour ses clients. Il est en charge de la rédaction des baux. Il aide dans la recherche et le choix des locataires suivant les besoins des propriétaires. Il s’assure que les locataires répondent à tous les critères des clients. Il réalise les états des lieux d’entrée et de sortie, il prend les loyers pour le compte de ses clients. Il fait et délivre les quittances. C’est lui qui donne les loyers aux propriétaires. Il s’assure également que les locataires possèdent des garanties financières. Aussi, il fait faire les travaux d’entretien et de réparations en cas de dégradation des logements ou des locaux. Par ailleurs, il assure de la sécurité juridique. Ainsi, en cas de litige entre locataire et propriétaire, il tient le rôle de médiateur. Si ce n’est pas réglé à l’amiable, c’est lui qui fait les poursuites juridiques. Dans toutes les démarches de gestion locative, il apporte de judicieux conseils à ses clients.

