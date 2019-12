Les femmes enceintes victimes de diarrhée

En général, les femmes enceintes sont souvent constipées, mais certaines d’entre elles sont aussi victimes de diarrhée. Pour comprendre ce phénomène, il faut savoir qu’il y a 2 causes distinctifs de diarrhée chez les femmes en gestation. On vous explique ça tout de suite, et on vous donne des solutions pour la traiter tout en vous évitant la déshydratation.

L’excès de fer

Chez les femmes enceintes, la diarrhée est causée par la prise de fer comme indiqué dans le magazine grossesse et femme enceinte. En effet, c’est un minéral important pendant la grossesse, et les femmes enceintes doivent en prendre suffisamment. Les besoins en fer pendant les 2 premiers trimestres sont de 30 mg quotidiennement, mais l’excès peut provoquer des effets indésirables comme la diarrhée qui est accompagnée par des nausées et des douleurs abdominales. Cependant, il ne faut pas confondre la diarrhée pendant la gestation et l’appendicite. Même si cette dernière est plus courante chez les femmes enceintes, cela s’explique par le ralentissement péristaltisme intestinal. Aussi, les symptômes sont différents. Pour traiter la diarrhée chez la femme enceinte, les médecins proposent des antibiotiques à base de métronidazole qui agissent sur les germes digestifs pendant 7 à 10 jours. Toutefois, il faut surveiller l’évolution des signes pendant les premières 48 à 72 heures. Si jamais, le traitement médical ne fonctionne pas, il faut faire une opération chirurgicale.

Intoxication alimentaire ou gastro

L’autre raison provoquant la diarrhée chez les femmes enceintes est la gastro-entérite. Pour éviter ce problème, les sages-femmes recommandent vivement d’éviter de manger des salades, des crudités, des légumineuses et des céréales complètes qui sont difficiles à digérer. Mais également, les femmes enceintes doivent éviter les boissons diurétiques comme le thé, le café et l’alcool. Il faut également surveiller les symptômes de la déshydratation comme les lèvres craquelées, la bouche sèche, la sensation de soif et la fatigue. Si l’un de ses signes apparaît, il faut tout de suite aller voir un médecin. L’intoxication alimentaire peut aussi entraîner la diarrhée, mais c’est rare. Cela arrive après la consommation de charcuterie, de fromage cru ou de fruits de mer. Tous ces aliments sont donc déconseillés pendant la période de gestation. Si la diarrhée est le signe d’une listériose entraînant un symptôme grippal ou de la fièvre, il faut la traiter avec des antibiotiques à base d’amoxicilline.

Mais qu’importe la cause de la diarrhée pendant la grossesse, il est très important que les femmes enceintes qui en sont victimes doivent boire suffisamment d’eau pour éviter la déshydratation.

