Smartphone : comment bien les protéger ?

S’il y a un objet qui aura eu un impact majeur sur la société en cette deuxième décennie du XXIème siècle c’est bien le smartphone !

De nos jours, il est devenu pratiquement impensable de pouvoir vivre, pour une grande majorité de la population, sans un smartphone.

Bien loin des portables du début du siècle, le téléphone « intelligent » remplace pratiquement les ordinateurs. Tout se tient dans la main : fichiers, e-mails, réseaux sociaux, films, jeux, mode de paiement… C’est un outil de travail aussi bien que ludique indispensable, d’où la nécessité de le protéger.

Ce petit objet, auquel nous confions toutes les données de notre vie, peut facilement nous glisser des mains, tomber et se casser.

Bien que les constructeurs aient fait des efforts ces dernières années pour rendre les smartphones plus résistants aux chocs, notamment en ayant recours à du verre amélioré pour éviter les éraflures et à des matériaux haut de gamme, plus robustes, il est recommandé de le protéger.

Il existe différentes alternatives pour le faire. Nous allons voir lesquelles.

La housse

La housse permet de recouvrir tout le smartphone, de le protéger de l’environnement extérieur et en plus atténuer les chocs en cas de chute. Si vous voyagez dans des pays aux températures glaciales, une housse vous permettra de le préserver du froid.

La coque

Le moyen le plus facile pour protéger votre téléphone contre les chocs c’est d’y ajouter une coque. Il en existe de nombreux modèles : en cuir, en silicone, en plastique…. Vous pouvez opter pour une coque fine ou épaisse, tout dépend de ce que vous voulez privilégier : l’esthétisme ou la sécurité maximale.

Choisissez une coque qui enveloppe tout le téléphone et qui recouvre légèrement la surface de l’écran. Ainsi, qu’il tombe sur les côtés ou de face, votre téléphone sera protégé.

Ce qui est sympa avec les coques c’est que vous pouvez les particulariser afin qu’elles correspondent à votre personnalité ou à vos goûts. Il existe de nombreux sites Internet sur lesquels vous pouvez concevoir une coque personnalisée samsung ou apple et rendre votre portable unique !

Non seulement vous le protégez mais en plus vous en faites un objet individuel à part entière.

Étui à clapet

L’étui à clapet est aussi un très bon moyen pour protéger le téléphone, ses bordures et l’écran tout en permettant de le manipuler facilement.

Outre le fait d’être pratique, l’étui à rabat est élégant. Il en existe de plusieurs sortes : fermeture magnétique, ouverture vers le haut ou sur le côté, place pour ranger les cartes bancaires…

Les protections aimantées sont les plus fiables en termes de sécurité mais elles ont l’inconvénient de recouvrir entièrement le téléphone altérant notablement son apparence.

Protéger son smartphone permet de le conserver plus longtemps en bon état et éviter des réparations inutiles ou de devoir le changer au moindre choc. Pensez-y !