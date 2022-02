Agriculture : 5 problèmes fréquents avec les pulvérisateurs

Les pulvérisateurs agricoles sont des systèmes de pulvérisation complets conçus pour générer une certaine pression, afin d’acheminer le liquide de pulvérisation d’un réservoir vers une ou plusieurs buses. Comme tous les appareils mécaniques, les pulvérisateurs sont soumis à des contraintes qui font qu’elles peuvent facilement tomber en panne. Comprendre la plupart de ces pannes peut vous aider à mieux prendre soin de votre pulvérisateur agricole.

L’usure de la pompe électrique 12 V

La pompe électrique est l’élément central d’un pulvérisateur. C’est elle qui assure la mise en mouvement du fluide contenu dans le réservoir. Les modèles 12V sont réputés pour leur efficacité. C’est une pièce très sollicitée qui possède une longue durée de vie.

Si vous remarquez une baisse de pression dans la distribution des fluides, cela peut être dû à un problème de pompe. Dans ce cas, je vous recommande d’acheter une pompe électrique 12V adaptée à votre pulvérisateur agricole. Il faut veiller à vite remplacer cette pièce, car à force d’utiliser une pompe défectueuse, l’équipement entier risque de s’user plus vite, ce qui nécessitera l’achat d’un nouveau pulvérisateur agricole. Cela occasionnera ainsi une dépense plus importante.

La pression de votre pulvérisateur agricole est faible

La baisse de pression peut être due à divers facteurs. Il peut s’agir d’un problème de filtres, de buses ou de joints.

Vérifiez le filtre

La plupart des pulvérisateurs sont équipés d’un système de filtrage à l’intérieur du réservoir qui filtre les particules solides du produit à pulvériser. Cela peut aider à empêcher le tuyau, la baguette de déclenchement et le système de pompe de se boucher. Si vous constatez une perte ou une faible pression sur votre pulvérisateur, vérifiez si le filtre du réservoir est bouché. Il suffit parfois de pulvériser de l’eau dans le réservoir vide pour déboucher le filtre. Rincez le réservoir à plusieurs reprises et voyez si cela résout le problème. Si le filtre est toujours bouché après avoir rincé le réservoir, il faudra le retirer et le nettoyer plus en profondeur, ou éventuellement le remplacer. Tous les filtres devront être remplacés un jour ou l’autre. Il n’est pas rare que les gros pulvérisateurs, comme les modèles à dos, aient plusieurs filtres dans le système. Il y en a probablement un dans le réservoir, un à la connexion du tuyau et de la lance, et un à la buse.

Vérifiez la buse

La perte de pression peut être due également à une buse obstruée. Si des matières solides peuvent pénétrer dans le système de la pompe (sable ou saleté, par exemple), elles peuvent s’accumuler à certains endroits et provoquer une réduction ou une perte totale de la pression de pulvérisation. Si votre buse est bouchée, retirez-la de la baguette de déclenchement et essayez de la nettoyer et d’éliminer les matières solides présentes dans les conduites qui peuvent être à l’origine du blocage. Si l’embout de la buse est endommagé ou obstrué au point de ne pas pouvoir être nettoyé, il faut le remplacer complètement.

Vérifiez les joints

Le manque de pression peut être également dû à des joints défectueux, car ceux-ci s’usent avec le temps. Vous pouvez réparer des joints en ajoutant un peu d’huile. Lors du montage, ne serrez pas trop le bouchon et la pompe pour éviter que le joint soit trop sollicité. Si la fuite persiste, vous pouvez resserrer. Si cela ne suffit toujours pas, vous devez acheter de nouveaux joints.

Le débit de la pression n’est pas homogène

Si le début du pulvérisateur agricole n’est pas homogène, il faut démonter la buse du pulvérisateur, afin de procéder à un nettoyage complet et entier.

Je vous recommande d’éviter d’utiliser des objets pointus pour ne pas agrandir le trou de la buse. Le nettoyage peut être effectué avec soufflette. Si le problème persiste, vous pouvez utiliser une petite brosse.

Votre pulvérisateur agricole fuit

Les fuites sont un autre problème très récurrent des pulvérisateurs agricoles à dos. Là encore, il s’agit généralement d’un problème de joints.

Lorsque le produit phytosanitaire passe du réservoir à la pompe, puis au tuyau, il traverse une série de raccords qui sont tous scellés par des joints d’étanchéité ou des joints toriques. Ces joints peuvent s’user avec le temps, se fissurer et se casser. Si votre pulvérisateur fuit, démontez le pulvérisateur à la source de la fuite et inspectez le joint à l’intérieur de l’assemblage. Si le joint est cassé ou présente des signes d’usure, il doit être remplacé. Reportez-vous à votre manuel d’utilisation pour connaître les numéros de pièce appropriés lors du remplacement des joints et des garnitures.

La fuite peut aussi provenir directement du réservoir. C’est assez rare, car les revêtements du réservoir sont assez solides. Si vous êtes quand même confronté à ce cas de figure, il vaut mieux essayer de vous rapprocher d’un vulcanisateur.

La gâchette est endommagée

Avec la pompe, la gâchette est sans doute l’une des pièces mécaniques les plus sollicitées sur un pulvérisateur à dos. Il arrive alors un moment où cette pièce devient défectueuse. Dans ce cas, vous remarquerez une fuite au niveau de la poignée. Cela signifie qu’il y a un problème avec la baguette à gâchette.

Cette pièce peut s’user ou se briser lors d’une utilisation régulière, provoquant ainsi une fuite. Il est également fréquent que cette pièce se fissure si le pulvérisateur n’est pas correctement hiverné. Si de l’eau est restée dans la baguette de déclenchement pendant l’hiver, la valve interne ou la tuyauterie se fissurera probablement lorsque l’eau gèlera. Si la fuite provient du pistolet proprement dit (par opposition au tuyau de la baguette ou au point de raccordement de ces deux composants), il est probable que le joint à l’intérieur de la baguette soit usé et ne soit plus étanche. En fonction de la fabrication de votre pulvérisateur, vous pourrez peut-être ouvrir l’équipement et remplacer les joints cassés. Reportez-vous à votre manuel d’utilisation pour obtenir des instructions plus spécifiques sur la façon de traiter les fuites de la baguette de déclenchement. Dans certains cas, la baguette de déclenchement entière devra probablement être remplacée.

Quelques conseils pour l’entretien d’une pompe agricole

Pour obtenir le meilleur de votre pulvérisateur, il est important d’acheter les fongicides, herbicides et insecticides les mieux adaptés à l’équipement.

Il est tout aussi important d’entretenir l’équipement utilisé pour appliquer ces produits. L’entretien de votre pulvérisateur peut sembler élémentaire, mais il permet d’optimiser votre budget de protection des cultures et de produire des plantes plus saines. Un pulvérisateur en bon état assure une meilleure couverture, ce qui signifie un meilleur contrôle des maladies et des parasites.

Nettoyez le pulvérisateur

Le meilleur conseil pour entretenir votre équipement est de le nettoyer régulièrement. Il faut le faire immédiatement après chaque utilisation. Le nettoyage d’un pulvérisateur doit se faire dans un endroit à l’abri des animaux et des enfants. Je vous conseille de le faire directement dans le champ ou le jardin.

Pour le nettoyage d’un pulvérisateur à dos, je vous suggère de faire couler de l’eau chaude dans le réservoir. Vous pouvez également y ajouter une goutte de liquide vaisselle. Après le savon à vaisselle, placez l’extrémité du tuyau de pulvérisation dans le réservoir et procédez à une pulvérisation (enlevez les filtres au préalable). L’eau savonneuse se chargera de nettoyer l’intérieur du tuyau d’évacuation. Rincez ensuite l’intérieur avec de l’eau propre. Le détergent aide à éliminer les résidus collants que certains produits chimiques peuvent laisser derrière eux. Laissés dans l’équipement, ces résidus font que les pièces mobiles collent et se bouchent, réduisant ainsi l’efficacité de votre pulvérisateur.

Pour le nettoyage d’un pulvérisateur porté pour tracteur, installer des gyrolaveurs à l’intérieur des cuves pour faciliter le nettoyage intérieur.

Stockage hors saison

Si les serres sont merveilleuses pour la culture des plantes, leur humidité n’est pas le meilleur endroit pour conserver un pulvérisateur entre les saisons. Même si les pulvérisateurs agricoles sont conçus pour fonctionner parfaitement dans une serre, il est préférable de les stocker dans un bâtiment propre et sec pendant l’hiver.

Avant de raccrocher le pulvérisateur et de partir, prenez quelques minutes pour le nettoyer, effectuer l’entretien périodique et l’hivernage de votre pulvérisateur. Une fois le pulvérisateur nettoyé et entretenu, rincez la pompe et le tuyau avec de l’alcool à friction. Le fait de rincer avec de l’alcool à friction avant de vider l’unité vous aidera à éviter d’avoir de l’eau gelée dans l’équipement. Cela réduira également l’apparition de moisissures.

Inspection visuelle avant chaque usage

Le nettoyage et le bon entretien d’un pulvérisateur prolongent considérablement sa durée de vie. Il en va de même pour les examens réguliers et approfondis de l’usure et le remplacement rapide des pièces usées.

Une inspection visuelle doit comporter les étapes suivantes :

vérification des tuyaux,

vérification des filtres,

examen des joints pour voir s’ils ne sont pas fissurés ,

, examen du revêtement du réservoir,

vérification des sangles.

Si vous trouvez des problèmes, remplacez ou réparez rapidement les pièces. En laissant traîner, vous abîmerez votre pulvérisateur et serez amené à dépenser plus pour en acheter un neuf, là où les pièces détachées coûtent moins cher.