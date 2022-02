Comment trouver des idées de boucles d’oreilles à porter ?

Une belle paire de boucles d’oreilles est un accessoire indispensable au dressing d’une femme. Elle met en valeur son visage et soigne certains petits défauts, tout en donnant des couleurs à sa tenue.

En termes de boucles d’oreilles, il faut faire le bon choix du bijou que vous achetez. Et cette sélection, qui se veut minutieuse, obéit à plusieurs critères. Un prix pas cher peut être la première motivation, mais pas seulement, regardons ensemble d’autres articles correspondants. Parmi lesquels la morphologie du visage, la coupe de cheveux et le type de matières premières employées comme l’argent ou l’or. La prise en compte de ces éléments permet de trouver des idées de boucles d’oreilles à porter pour toutes les occasions.

Tenir compte de la morphologie visage

Les agrafes sont des pièces maîtresses de la garde-robe des femmes. Elles symbolisent la féminité même. Ces parures ont le don de rehausser les tenues et de mettre en valeur notre beauté. Elles viennent en complément du style vestimentaire et du maquillage. Mais, il ne suffit pas seulement de suivre la tendance pour se croire coquette. Parfois, la mode doit se plier à certains critères, généralement liés au physique. Avant de choisir une paire de boucles d’oreilles, il faut notamment prendre en compte la morphologie du visage.

Les femmes qui ont une figure ronde doivent porter des circulaires longues et pendantes. Ces modèles vont donner plus d’ampleur et un peu de rigueur aux traits de leur visage. Les plus imposantes ont l’avantage particulier de rallonger la tête. Mais, il ne faut surtout pas se tourner vers les BO rondes ou les créoles. Celles-ci accentuent la rondeur du visage ; ce qui n’est pas conseillé. En revanche, si votre visage est plutôt ovale, c’est-à-dire très équilibré, nous vous conseillons de rechercher de la rondeur avec des créoles. Cela, même si vous pouvez vous permettre de porter toutes les formes et toutes les longueurs comme les pendantes et les dormeuses. Bien choisir sa paire de boucles d’oreilles pour un visage en forme de cœur, c’est à peu près la même logique. Tout lui va bien. Des petites ou des larges, des fines, des imposantes, faites-vous plaisir. Une figure carrée bénéficie également de ce large choix. Évitez seulement les formes carrées, trop similaires à la structure du visage. Optez pour les grosses créoles, les pendantes, entre autres. Toutefois, si vous avez une carrure forte, ne prenez pas des BO trop volumineuses. Et si vous êtes plutôt fine et grande au long cou, fuyez les pendantes. Notons en outre le visage rectangulaire qui va bien avec les boucles rondes ou les grandes ou petites créoles en argent ou or. Celles-ci adoucissent les traits anguleux. Pour être plus complet, évoquons le visage allongé. Celui-ci s’accorde très bien avec les puces ou dormeuses peu longues.

Considérer la coupe de cheveux

Pour trouver la paire d’accroche-cœurs idéale, il ne faut pas regarder que la morphologie du visage. D’autres critères sont à considérer. Nous pensons en second lieu à la coiffure. Selon qu’on ait des cheveux courts, longs, attachés ou détachés, un type particulier de boucles d’oreilles nous sied davantage. Par exemple, les coupes courtes, les cheveux attachés ou les chignons nécessitent des anneaux visibles (XXL, pendantes ou fantaisies) car dégageant forcément le cou et les oreilles. Cependant, certaines attaches s’harmonisent avec des visages ronds, tandis que d’autres conviennent aux visages rectangulaires et ovales. Avez-vous des cheveux lâchés ou détachés ? Si oui, profitez des puces en pierres ou perles, qui sont plus discrètes. On peut aussi porter des BO plus larges, mais colorées, graphiques ou plus arrondies. Pour ce qui concerne les franges, les bijoutiers préconisent d’apporter de la rondeur et de la douceur au visage avec des créoles, clips ou puces. Mais, il faut éviter à tout prix les BO rectangulaires ou triangulaires, qui vous donnent un air trop strict. En outre, pour les cheveux lisses, vous pouvez tout vous permettre. C’est-à-dire vous orienter vers des agrafes courtes, longues, petites, larges, fines, imposantes, colorées, etc.

Et les autres critères déterminants

Par ailleurs, tout dépendra de votre style. En effet, il faut également adapter les boucles à votre tenue quotidienne ou aux occasions spéciales. Ainsi, si vous avez mis des vêtements sophistiqués ou très colorés, mieux vaut opter pour des accroche-cœurs discrets comme les puces. Dans le même genre, s’il s’agit d’aller au bureau, pensez à jouer de la modestie. Délaissez donc les bijoux trop bling bling ou fantaisistes pour épouser les petits et sobres. Par contre, pour les grands jours de mariage, fiançailles et autres, empilez les modèles plus élégants et brillants tels ceux avec des perles naturelles. Pour une soirée entre amis, un dîner en amoureux, on recherchera les BO multicolores ou avec plumes.

Enfin, vous devez faire attention à la matière première des parures. Il y en a qui contiennent des allergènes. C’est pourquoi, il faut acheter des accessoires conçus avec des métaux hypoallergéniques. On pense en particulier à l’argent et l’inox. Ce qui n’est pas le cas pour le nickel et le cobalt, qui peuvent provoquer des démangeaisons et des infections. Surtout chez celles qui viennent tout juste de se faire percer le lobe. N’oubliez pas, non plus, que certaines matières premières sont jugées nobles, à l’instar de l’or et du platine, ou précieuses comme le diamant et le rubis.

Visiter sur le site BijouxMarket pour voir les différentes sortes de boucles d’oreilles que vous pouvez porter