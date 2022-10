Le SEO : élément incontournable d’une bonne stratégie marketing

Le SEO ou Search Engine Optimization (optimisation pour les moteurs de recherche) est une technique de référencement très appréciée des grandes entreprises. Grâce au SEO, elles peuvent en effet améliorer leur visibilité, augmenter leurs chiffres d’affaires, générer du trafic, etc. Connu également sous le nom de référencement naturel, le SEO comprend différentes techniques qui permettent d’améliorer le positionnement / le classement d’un site web sur le web. Dans cet article, on va s’intéresser de près au SEO. Qu’est-ce que c’est ? Comment fonctionne-t-il ? Quels sont ses avantages ? Et est-ce vraiment un élément incontournable d’une bonne stratégie marketing ?

Le SEO : tout ce qu’il faut savoir

Comme cité ci-dessus, le SEO est un ensemble de techniques ayant pour objectif principal de rendre un site web plus visible dans les résultats des recherches faites sur les moteurs de recherche. Autrement dit, il doit optimiser un site internet afin que ce dernier ait un bon positionnement. Mais a-t-on réellement besoin du SEO ? Alors, il faut savoir que la plupart du trafic sur internet est généré par Google, Bing ou autres moteurs de recherche. Et même si on peut visiter certains sites via les réseaux sociaux, l’utilisation des moteurs de recherche reste toujours la technique de navigation principale des internautes. Le SEO ou référencement naturel est non payant. Toutefois, il faut posséder certaines connaissances pour pouvoir s’en servir (ex : bases du développement web, fonctionnement des moteurs de recherche…). Certes, on peut parfaitement référencer soi-même son site avec les techniques SEO. Cependant, il est conseillé de faire appel à un professionnel ou à une agence web. Nombreux sont ceux qui proposent leur service de SEO sur internet. Pour les trouver, il suffit de faire une recherche avec les bons mots-clés (ex : agence web spécialisée en SEO, agence de référencement web…).

Le SEO : véritable atout d’une bonne stratégie marketing

L’intégration du SEO dans la stratégie marketing présente de nombreux avantages pour toutes les entreprises qui envisagent d’agrandir leur activité sur internet. A noter que la mise en place d’une bonne stratégie SEO permet d’obtenir un site référencé, de rendre le site plus accessible et d’inspirer confiance aux prospects. Le SEO est en ce moment perçu comme un élément incontournable d’une bonne stratégie marketing. En effet, il améliore la visibilité des clients sur internet. Un site bien référencé par SEO est facilement repérable par les internautes. Le SEO permet aussi d’augmenter le trafic et d’améliorer l’expérience utilisateur. Pour ce faire, il faut mettre en place une stratégie éditoriale basée sur le référencement naturel. Maintenant, la question est de savoir s’il existe une autre alternative au SEO. Eh bien, il y a le SEA ou Search Engine Advertising qui est aussi très efficace. Le petit souci, c’est qu’il est payant. Et contrairement au SEO, ce n’est pas un référencement naturel. Sur internet, il existe des étapes clés à respecter pour arriver à établir une bonne stratégie SEO : identification de la concurrence SEO, établissement des objectifs SEO, analyse du site internet, mise en place d’une stratégie de netlinking, création de contenu, etc.