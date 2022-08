Qu’est-ce qu’une SERP ?

Dans le domaine du SEO, le terme SERP regroupe l’ensemble des résultats renvoyés par un moteur de recherche. Savoir à quel point il est important de travailler son référencement dans le SERP.

SERP – c’est quoi ?

La SERP ou Search Engine Results Page fait référence à la page de résultats du moteur de recherche. Elle affiche les réponses aux requêtes des internautes sur une barre de recherche.

Présentation de la SERP

Les résultats SERP se présentent sous la forme d’une liste de pages Web avec les descriptions et les contenus de ces pages.

Les URL, ou balises de titre, sont des liens qui pointent vers des pages et des sites Web contenant des réponses aux questions des utilisateurs.

Les liens sont affichés en fonction de l’importance du contenu. La méta description vous renseigne sur le contenu de la page.

Le logo du site Web ou l’image sélectionnée vous indique à quoi vous attendre lorsque vous ouvrez le lien. Les résultats peuvent également procurer des données de mise à jour . La façon dont les réponses sont souvent affichées varie selon le type de requête.

L'affichage SERP dépend de la requête de recherche (recherche mobile, recherche d'actualités, tutoriel, image ou vidéo).

Caractéristique d’une SERP

La SERP contient beaucoup d’informations et de résultats issus de promotions organiques ou payantes. Elle peut afficher de 4 à 10 résultats naturels ainsi que des liens sponsorisés.

Les termes SERP 1, SERP 2 et SERP 3 font référence aux résultats des pages 1, 2, 3 et plus qui s’affichent après une requête du moteur de recherche.

Lors d’un travail de référencement, le but est de se positionner en SERP 1. C’est la page de résultats la plus accessible et la plus visitée pour les internautes. Pour atteindre cette position, les entreprises utilisent des stratégies de marketing de référencement naturel ou payant via les services Google Ads.

Composition d’une SERP

Une SERP comprend différents types de résultats et d’annonces spéciales :

Les résultats naturels proviennent de référencement naturelles

Les résultats locaux répondent aux requêtes de recherche liées à un emplacement géographique spécifique

la recherche universelle répond aux nouvelles requêtes de recherche pertinentes

La publicité ou les résultats AdWords sont le résultat de stratégies payantes

Knowledge Graph collecte des informations factuelles

Les résultats Onebox incluent les traductions, la météo, les statistiques, etc.

Comment bien se positionner dans Google SERP ?

L’application de la stratégie de référencement pour le site Web vise à atteindre SERP 1. Les 3 premiers résultats de la page de recherche Google stimulent 53% des clics.

Tout juste, N’oubliez pas que Google SERP n’affiche que 4 résultats de lien AdWords. Cela vous donne beaucoup de temps pour travailler sur les mots-clés, mais ce n’est pas tout.

L’importance des SERP pour le SEO

Le mieux pour un site est d’atteindre la position zéro, c’est-à-dire le rang sur la première page de la SERP. Un utilisateur sera concentré sur la première page des résultats de Google.

Placer une page web dans les résultats de recherche est essentiel pour améliorer son indexation.

Obtenir un bon référencement dans Google SERP : Comment ça marche ?

Les mots-clés sont incontournables, mais pas seulement. Le contenu du site Web est également important. Google doit fournir une réponse à la requête d’un utilisateur.

Le résultat qui s’affiche est conçu pour répondre à cette question. Un contenu pertinent et de qualité augmente le SEO de ces pages.

Aussi, les pages pour être bien indexé doivent être lues et partagées sur les réseaux sociaux. Désormais, il est également important que votre site Web soit adapté aux mobiles. Améliorer l’expérience utilisateur est important.