Se former à l’anglais avec le CPF

Connaître l’anglais est un grand atout dans le monde professionnel. En effet, cela ouvre beaucoup de voies. Cela facilite l’accès à un meilleur post ou l’entrée dans l’univers du travail. Avec le financement CPF (Compte Personnel de Formation), on peut suivre des formations. Pour vous qui désirez utiliser le vôtre pour apprendre la langue anglaise dans un centre de formation ou en ligne, si vous ne savez pas comment faire, suivez le guide.

L’importance des aptitudes linguistiques dans une entreprise

Au sein des entreprises, les dirigeants ont une préférence pour les salariés avec de bonnes capacités linguistiques à l’écrit et à l’oral. Avec de meilleures capacités linguistiques grâce à la formation d’anglais avec le cpf, il est facile de créer des mails sans erreur de syntaxe, et cela ne fera que valoriser l’image de l’entreprise. Et encore, grâce à un bon niveau en anglais, les salariés peuvent discuter sans problème au téléphone sans faire répéter les interlocuteurs à plusieurs reprises. Mais en plus, les échanges en présentiel facilitent l’accueil, l’orientation et les discussions. Toutefois, tenir une conversation en anglais est loin d’être simple. Il faut savoir utiliser les mots adaptés suivant le contexte, les prononcer correctement pour faciliter la compréhension et comprendre l’interlocuteur même s’il y a des différences dans l’intonations et les prononciations. Pour améliorer la pratique de la langue anglaise grâce à une formation, il y a le CPF.

Le financement de la formation avec le CPF

Alimenté tous les ans, le CPF permet aux salariés de suivre les formations qu’ils souhaitent pour faire évoluer leur carrière. Toutefois, le financement dépend du statut ainsi, il faut se renseigner sur les droits que l’on a avant de s’inscrire à des cours d’anglais. Pour information, on trouve plusieurs formations linguistiques, mais il faut bien regarder, car elles n’aboutissent pas toujours à des titres reconnus au RS. Sans qualification, la formation en anglais ne sera pas éligible au CPF. Donc, on cherche des formations validées par la CNCP (Commission Nationale de la Certification Professionnelle). Sur le site Mon Compte Formation, ce sont les certifications qui sont éligibles, mais non les formations. Pour explication, la finalité est la certification, et la formation est le moyen de l’avoir. Parmi les certifications éligibles, notons le TOEIC, le TOEFL, l’IELTS ou le Linguaskill anciennement Bulats.

Pour la maîtrise de la langue anglaise, on peut choisir une formation en individuel si on est débutant. Il y a aussi le blended learning pour un apprentissage avancé de la langue de Shakespeare ou encore la formation 100 % en ligne.