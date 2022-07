Le bitcoin, monnaie légale au Salvador

Le Salvador est le premier pays au monde à légaliser la crypto-monnaie Bitcoin à l’échelle du territoire. Les défenseurs de la monnaie numérique, dont le président du pays, Nayib Bukele, affirment que la politique entrée en vigueur en juin 2021 est historique. Néanmoins, les premières heures du statut officiel de Bitcoin au Salvador ont été marquées par des problèmes technologiques alors que le pays ouvrait pour la première fois son application de portefeuille numérique aux résidents et aux consommateurs.

Pourquoi le Salvador a choisi le bitcoin ?

Le Salvador fait le pari qu’en étant le premier pays à ouvrir complètement ses portes au bitcoin, il contribuera à dynamiser son économie. Nayib Bukele pensait que le Bitcoin stimulerait les investissements dans le pays et aiderait les quelque 70 % de Salvadoriens qui n’ont pas accès aux services financiers traditionnels. Bukele a également déclaré que l’utilisation de Bitcoin serait un moyen efficace de transférer les milliards de dollars de fonds que les Salvadoriens vivant à l’extérieur du pays envoient chaque année dans leur patrie. Le gouvernement du Salvador détient ainsi 550 bitcoins, ce qui équivaut à environ 26 millions de dollars.

La création, ou l’extraction, de bitcoins nécessite beaucoup d’énergie, de sorte que l’extraction n’a de sens que dans les endroits où l’électricité est bon marché. Le gouvernement est même allé un peu plus loin dans la promotion de l’utilisation de la crypto-monnaie en donnant 30 dollars de bitcoins gratuits aux citoyens s’inscrivant sur « Chivo », le portefeuille numérique national. Le gouvernement avait même promis aux étrangers qui investissaient trois bitcoins dans le pays, actuellement environ 60 000 dollars, se verraient même accorder une résidence. Toutefois, il n’est pas certain que le gouvernement salvadorien, de plus en plus endetté, puisse se le permettre sur le long terme. En effet, le cours du bitcoin augmente un peu plus tous les jours comme vous pouvez l’observer sur la plateforme KuCoin .

Des problèmes techniques liés à la légalisation du bitcoin

Il y a tout de même eu quelques petits contretemps lors de l’introduction officielle de la nouvelle monnaie. Après le lancement, les responsables ont mis hors service Chivo, le portefeuille virtuel de Bitcoin du Salvador, afin de tenter d’augmenter la capacité des serveurs de capture d’images. Les utilisateurs ont donc été très mécontents.

Les commerçants doivent-ils accepter le bitcoin comme moyen de paiement ?

Le cours légal du Bitcoin ne signifie pas, de manière générale, que toutes les entreprises doivent l’accepter en paiement d’un bien ou d’un service. L’obligation ne s’applique qu’aux dettes envers les créanciers. Par ailleurs, la grande majorité des compagnies aériennes refusent catégoriquement le paiement en crypto-monnaies, préférant le paiement par carte bancaire, de même que de nombreux petits détaillants du pays qui, eux, n’acceptent que de la monnaie liquide. Cependant, la confusion fut importante au Salvador. Sa loi originale sur le bitcoin stipule que tout agent économique doit accepter le bitcoin comme paiement lorsqu’il lui est proposé par celui qui acquiert un bien ou un service. Cela a suscité des protestations et entraîné le scepticisme des économistes. En conséquence, le président du Salvador, Nayib Bukele, a tweeté en août que les entreprises n’étaient pas obligées d’accepter les bitcoins.

Une population sceptique

Alors que le monde entier a beaucoup parlé de l’évolution économique historique du Salvador, l’enthousiasme au sein du pays est beaucoup plus faible. Un récent sondage a révélé que 67,9 % des habitants n’étaient pas d’accord avec la décision de donner cours légal au Bitcoin. De nombreuses personnes interrogées ont déclaré ne pas savoir comment utiliser la crypto-monnaie. Les détracteurs de l’expérience, y compris certains des opposants politiques de Bukele, ont porté des T-shirts au Parlement pour exprimer leur opposition à la nouvelle loi sur le bitcoin. D’ailleurs, il n’y a pas que l’économie qui est en cause. Le gouvernement de Bukele est également confronté à l’opposition de la communauté internationale à la suite d’une récente décision de justice jugée anticonstitutionnelle. En effet, dans le même temps, les juges nommés par le Parlement salvadorien ont conclu que le président pouvait briguer un second mandat en 2024 alors que la constitution du pays l’interdit. Le Salvador se trouvait donc au cœur de deux crises majeures.