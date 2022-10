Que sont les options cotées en bourse et comment les négocier ?

Les options cotées (également appelées « options négociées en bourse ») sont des contrats dérivés standardisés négociés sur des bourses conventionnelles. Elles sont réglées par une chambre de compensation (un intermédiaire désigné sur le marché financier entre les acheteurs et les vendeurs). Les options de vente et d’achat négociées sur des bourses nationales sont spécifiquement appelées « options cotées ».

Une option cotée en bourse est simplement un accord standard pour acheter (en utilisant une option d’achat) ou vendre (en utilisant une option de vente) un nombre déterminé d’un certain instrument financier à, ou avant, une date prédéterminée pour un prix déterminé (prix d’exercice).

Il existe deux types d’options cotées en bourse : les options d’achat et les options de vente. Les options d’achat donnent au détenteur le droit d’acheter un titre sous-jacent à un prix déterminé, tandis que les options de vente donnent au détenteur le droit de vendre un titre sous-jacent à un prix déterminé. Le prix auquel l’option peut être exercée est appelé le prix d’exercice.

Comment fonctionne la négociation d’options

Lorsque vous achetez une option, vous achetez un contrat qui vous donne le droit d’acheter ou de vendre un actif à un prix déterminé à une certaine date ou avant. Les opérations sur options sont recommandées aux investisseurs qui souhaitent prendre plus de risques pour obtenir de meilleurs rendements.

Si votre prédiction est correcte et que la valeur de l’actif a évolué comme vous l’aviez prévu, vous pouvez réaliser un bénéfice en vendant l’option lorsqu’elle vaut plus que ce que vous avez payé. Si votre prédiction était incorrecte et que la valeur de l’actif a baissé, vous subirez une perte.

Le montant du profit ou de la perte que vous réalisez en négociant des options dépend de l’évolution de l’actif sous-jacent et du temps écoulé depuis que vous avez acheté l’option. Plus il faut de temps pour que votre prédiction se réalise, plus il y a de chances que quelque chose se produise qui pourrait faire perdre de l’argent à votre transaction. C’est ce qu’on appelle la décroissance temporelle.

Comment négocier des options

Voici quelques étapes simples pour négocier des options.

Ouvrir un compte de trading et activer le trading en ligne

Assurez-vous que le trading de F&O est activé dans votre compte de trading.

Identifiez et établissez une liste des options sur actions/options sur indices que vous souhaitez négocier.

Commencez idéalement par des options sur indices, qui sont plus faciles à estimer et plus liquides.

Ensuite, limitez-vous à environ 10-20 actions très liquides.

N’optez pas pour des options OTM très profondes. Tenez-vous-en à des options ATM ou simplement OTM.

Avantages des options cotées en bourse

1. Les options cotées en bourse peuvent constituer un excellent moyen de réduire les risques

De nombreuses techniques d’options visent à réduire le risque en couvrant les avoirs actuels. Les options constituent un filet de sécurité, mais elles comportent un risque. Les profits peuvent être réalisés rapidement car les transactions sont généralement initiées et conclues rapidement. Les pertes s’accumulent aussi vite que les gains. Il est essentiel de comprendre les risques liés à la détention, à la vente et à la négociation d’options avant de les utiliser dans votre portefeuille.

Les options peuvent être risquées, mais les traders peuvent les utiliser judicieusement dans certaines situations. Les options peuvent en fait réduire le risque lorsqu’elles sont utilisées correctement, tout en vous permettant de profiter des gains ou des pertes sur les actions. Bien entendu, ces options vous permettent également de tenter un home run si vous le souhaitez.

2. Les options énumérées peuvent assurer un avenir financier plus stable

Les options sont l’une des options d’investissement les plus souples, mais elles ne conviennent pas forcément à tous les investisseurs. Les options peuvent protéger ou améliorer les portefeuilles de nombreux types d’investisseurs différents sur des marchés en hausse, en baisse ou neutres, selon le contrat.

Les traders du millénaire réalisent rapidement les avantages de la négociation d’options pour atténuer les risques et couvrir d’autres investissements, même si certaines options cotées en bourse représentent un risque plus important que la détention d’actions. Comme les options ne ferment pas comme les bourses, elles offrent une assurance 24/7 pour les actions et les parts.

3. Il nécessite un engagement financier initial moins important que le trading d’actions

Comparé au coût d’achat d’actions, le coût d’achat d’une option (qui comprend la prime et la commission de négociation) est considérablement plus faible. Les investisseurs en options investissent moins d’argent à l’avance pour jouer dans le même bac à sable, mais si l’opération réussit, ils gagneront un montant égal (en pourcentage) à celui de l’investisseur qui a payé l’action.

4. L’inconvénient est limité pour les acheteurs d’options

Lorsque vous achetez une option de vente ou d’achat, vous n’êtes pas tenu d’exécuter la transaction. Vos pertes se limitent au montant que vous avez payé pour le contrat, plus les frais de transaction, si vos prédictions concernant le moment et la trajectoire du mouvement d’une action sont fausses. Voir la section « Inconvénients » ci-dessous pour plus d’informations sur l’ampleur des inconvénients que peuvent subir les vendeurs d’options.

Conclusion

Les options peuvent être achetées et vendues, et chaque situation présente des avantages et des inconvénients qui lui sont propres. Le temps est un facteur important dans la négociation d’options, car la dégradation du temps joue contre l’acheteur de l’option. Les coûts de transaction sont également un facteur important à prendre en compte lors de la négociation d’options. La négociation d’options exige de la prudence car elle est plus difficile à comprendre pour le commun des mortels.