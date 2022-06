Quels investissements sont les plus sûrs face à la crise en Ukraine ?

Après avoir subi la crise du Covid-19, après le retrait de la Chine d’une partie des marchés internationaux, le conflit en Ukraine a lui aussi impacté les économies mondiales qui ont vu les prix des énergies, des denrées alimentaires et des matières premières augmenter. Ces crises économiques ont également généré des baisses sur les cotations boursières créant un climat d’inquiétude et de méfiance. Nombres d’investisseurs se posent la question de savoir s’ils peuvent encore opérer sur des actifs comme les cryptomonnaies ou les matières premières sans courir le risque de tout perdre.

Les actions des énergies fossiles sont-elles encore « bankable » ?

Les perturbations d’approvisionnement en énergie dues à la crise russo-ukrainienne ont engendré la hausse des prix des hydrocarbures et les actions des compagnies ont explosé en bourse en Février dernier. Ces actions ont subi un phénomène de bulle qui a permis aux investisseurs d’investir dans ces actifs. Si en Février les actifs étaient montés trop rapidement et trop haut (action pétrole à 139 $) au mois de Mai 2022 ils ont baissé (112$), mais ils restent encore des valeurs sûres. La peur d’une trop grande inflation qui a commencé à pointer aux Etats-Unis nécessite avant de s’engager plus avant pour les traders, d’effectuer un suivi des politiques monétaires envisagées par les banques centrales internationales dont les conséquences se feront sentir sur les cours de ces valeurs cycliques que représentent ces actifs.

Les valeurs défensives, la bonne pioche des investisseurs

Devant la trop grande volatilité des actions sur les énergies dépendante des politiques de ralentissement des croissances, les investisseurs privilégient sur les sites de trading tel qu’ Avatrade.fr , les actions de sociétés dites sûres qui ne subissent aucunement les fluctuations économiques, ou alors très légèrement et dont les dividendes restent élevés. Parmi ces sociétés, celles engagées dans le secteur de la santé tirent leur épingle du jeu puisque la valeur de leurs actions restent très abordables.

Les actifs « verts » deviennent de plus en plus présents sur les marchés financiers

Une autre valeur qui prend du poids et du sens dans les marchés financiers indépendamment des conjonctures économico-politique restent les obligations vertes. Depuis la mise en service des premières valeurs vertes sous forme d’actions dans les années 2000 et leur reconnaissance dès 2016 par les hautes autorités financières au niveau européen puis mondial, les actions vertes ont gagné du terrain . Aujourd’hui il est possible d’agir pour une finance plus responsable en aidant à la transition écologique. Les traders l’ont bien compris en se dirigeant vers des investissements plus vertueux qu’il s’agisse d’acheter/vendre des actions de sociétés dites « vertes » . Il est possible, lorsque l’on commence à trader de choisir de s’orienter vers un fonds d’investissement vert qui regroupe plusieurs sociétés ayant ainsi un poids plus sûr sur les marchés ce qui sécurise ces actifs comme des valeurs défensives. Ainsi l’on peut citer le fonds Pictet Clean Energy composé de valeurs comme Analog devices, Nextera, Tesla dont les performances ont augmenté de +32% (chiffres de 2020). Ces fonds continuent de croître et représentent des investissements très rentables pour les traders .

De nombreux secteurs sont à exploiter par les traders

Les actifs liés à la grande distribution, à l’agro alimentaire ne sont pas à négliger dans la recherche d’investissement. Les multiples fusions et recherches continuelles d’élaborations de nouveaux concepts pour répondre aux demandes de consommation font de ces secteurs des mines à exploiter et à suivre attentivement par les traders.

Il reste donc encore de nombreux actifs sûrs dans lesquels investir pour tout bon trader qui souhaite faire fructifier son patrimoine financier.