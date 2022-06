Pourquoi entretenir sa chaudière et comment se passe l’entretien ?

L’entretien de la chaudière est obligatoire pour le bon fonctionnement de celle-ci ainsi que pour votre sécurité, il est généralement annuel. L’entretien de la chaudière doit obligatoirement être effectué par un chauffagiste professionnel .

Les raisons de l’entretien

Si l’entretien vise essentiellement le bon fonctionnement de l’apport en chaleur pour votre logement, il s’agit également de veiller à votre propre sécurité. En effet, l’entretien de la chaudière vise surtout à éviter des risques d’intoxication. Si votre équipement est mal entretenu, il peut rejeter beaucoup de monoxyde de carbone, et pour peu que l’aération de votre logement soit insuffisante les conséquences peuvent être graves ! Le monoxyde de carbone peut provoquer de simples maux de tête autant que des vertiges qui peuvent parfois être mortels ! En cas de doute sur la qualité de votre air, il est urgent de contacter des professionnels. Si vous pensez être intoxiqué, il est urgent d’aérer au maximum votre intérieur et d’appeler des secours au plus vite.

Le problème est que le monoxyde de carbone est un gaz difficile à détecter, car il est invisible et inodore. C’est pour cela que l’entretien de votre chaudière se doit d’être régulier et qu’en cas de risque vous être insister à demander un dépannage de chaudière. Ce risque concerne l’intégralité des chaudières dont la puissance varie entre 4 et 400 kilowatts, et qui fonctionne au gaz, au bois, au fioul, au charbon ou encore aux multi combustibles. Vous l’avez compris, l’entretien annuel est obligatoire pour la quasi-totalité des chaudières qui ne fonctionnent pas à l’électricité.

Déroulement de l’intervention

Lorsqu’un propriétaire habite son propre logement, il est évident que l’entretien de sa chaudière lui incombe. Pour ce qui est de la location, si la chaudière est individuelle c’est au locataire de s’en charger, et si elle est collective l’entretien relève du propriétaire ou de la copropriété de l’immeuble. Vous l’avez compris, cet entretien doit forcément être effectué par un professionnel qualifié.

Lors de l’entretien, un plombier se déplacera à votre domicile afin d’inspecter votre installation. Le plombier étudiera le bon fonctionnement de votre chaudière puis opérera à son nettoyage, pour éviter que les différents éléments ne s’encrassent et ne se détériorent. Le professionnel est également chargé de régler votre chaudière selon vos besoins, surtout s’ils ont évolué. Le plombier doit également évaluer les polluants atmosphériques pour étudier la qualité de votre air.

La venue d’un plombier est également l’occasion d’obtenir de lui des conseils pour entretenir vous-même votre chaudière pour augmenter sa longévité. Si celle-ci commence à être vétustes, votre plombier peut vous proposer des solutions alternatives pour la faire durer ou bien convenir d’un rendez-vous pour la remplacer.

Une attestation obligatoire