Conseils pour avoir une maison saine

En tant qu’être humain, il est important d’avoir une bonne alimentation, une condition physique au top et un bon sommeil. Cependant, il existe encore une condition plus importante que ces trois-là : avoir une maison saine. En effet, pour avoir une bonne santé, il est primordial de vivre dans une maison bien entretenue, dans une maison où l’air qu’on respire est purifié. En moyenne, on passe environ 16 heures par jour dans notre maison. Alors, si cette dernière n’est pas saine, on risque de respirer un air plus toxique et plus pollué que celui de l’extérieur. Mais comment fait-on pour avoir une maison saine ? On en parle dans cet article.

Quelques astuces pour avoir une maison plus saine

La plupart du temps, ce sont les maisons nouvellement construites comme les maisons neuves Laval qui sont les plus saines. En effet, le fait est qu’elles n’ont jamais été habitées rendent l’air intérieur plus pur. Maintenant, la question est de savoir comment rendre une maison plus saine ?

Purifier l’air

La première étape vers une maison plus saine est la purification de l’air. En effet, l’air de la maison est huit fois plus pollué que l’air qu’on respire à l’extérieur. Cette pollution est en grande partie due aux produits d’entretien, aux peintures, aux moquettes, aux matériaux de décoration, etc. Cet air pollué peut avoir des impacts sur la santé des occupants de la maison. Il est donc conseillé d’aérer l’intérieur de la maison chaque jour. Que ce soit en hiver ou en été, il faut le faire au minimum 10 minutes par jour. L’objectif étant de faire le plein d’oxygène. Cela libère également l’air de l’humidité et des particules qui le polluent. Si possible, il ne faut pas hésiter à utiliser un purificateur d’air silencieux et respectueux de l’environnement. Il y a aussi les huiles essentielles qui sont très efficaces pour assainir l’air intérieur. En matière d’huiles essentielles, celles du citron, de l’eucalyptus, du ravintsara sont ne se contentent pas de purifier l’air, elles sont également des antiseptiques, antivirales et antibactériennes.

Vérifier le taux d’humidité

Pour avoir une maison saine, il est important de vérifier le taux d’humidité. En effet, ce dernier est responsable de la prolifération des microchampignons qui au fil du temps se transformeront en moisissure. Pourtant, on sait parfaitement que la moisissure peut être à l’origine des crises d’asthme, des problèmes respiratoires, etc. Pour éviter la formation de moisissure, il est important d’aérer la salle de bain régulièrement. Aussi, il ne faut jamais sécher les linges à l’intérieur. Mais comment savoir qu’on a le bon taux d’humidité. Eh bien, on peut se servir d’un hygromètre. Une fois qu’on a un taux d’humidité entre 45% et 65%, cela signifie qu’on a le taux idéal. Enfin, il faut toujours privilégier les produits d’entretien naturels. Quand on veut avoir une maison saine, il faut faire le ménage régulièrement. Mais, il faut éviter les produits qui contiennent des composés organiques volatils ou COV. Pour les remplacer, il y a par exemple le vinaigre blanc qui est désinfectant naturel très efficace. Il y a également le savon noir, les huiles essentielles, le bicarbonate de soude…