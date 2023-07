Les fondamentaux de la finance expliqués : maîtriser les concepts clés

La finance est un domaine vaste et complexe, mais il existe des concepts fondamentaux qui permettent de mieux comprendre son fonctionnement. Dans cet article, nous vous proposons d’examiner quelques-unes de ces notions essentielles, telles que la valeur temporelle de l’argent, l’évaluation des actifs, la diversification, ainsi que le risque et le rendement. En comprenant ces principes de base, vous serez mieux équipé pour appréhender le monde de la finance et prendre des décisions éclairées en matière d’investissement.

La valeur temporelle de l’argent

Le premier concept à comprendre est celui de la valeur temporelle de l’argent. Il s’agit de l’idée selon laquelle une somme d’argent aujourd’hui vaut plus qu’une somme égale reçue dans le futur. Cela s’explique par le fait que l’argent peut être investi pour générer des intérêts ou des gains, ce qui lui confère une valeur supplémentaire au fil du temps.

Dans ce contexte, on distingue généralement deux types d’intérêts : les intérêts simples et les intérêts composés. Les intérêts simples sont calculés sur le capital initial uniquement, tandis que les intérêts composés sont calculés sur le capital initial augmenté des intérêts déjà accumulés. Les intérêts composés permettent ainsi à l’argent d’accroître sa valeur de manière exponentielle.

Évaluation des actifs

Alors, comment acheter des actions ? L’essentiel réside dans l’évaluation des actifs. Un actif peut être un bien matériel, comme une maison ou une voiture, ou immatériel, comme une action ou une obligation. L’évaluation d’un actif est importante car elle permet de déterminer sa valeur marchande, ce qui est essentiel pour prendre des décisions d’investissement ou de financement.

Il existe de nombreuses méthodes d’évaluation des actifs, mais certaines sont plus couramment utilisées que d’autres. Parmi celles-ci, on compte notamment la méthode des flux de trésorerie actualisés (DCF), qui consiste à évaluer un actif en fonction des flux de trésorerie futurs qu’il générera, actualisés à leur valeur présente. On retrouve également la méthode des multiples, qui compare la valeur d’un actif à celle d’actifs similaires en utilisant des ratios tels que le PER (Price Earnings Ratio) ou l’EV/EBITDA (Enterprise Value / Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization).

La diversification

En matière d’investissement, la diversification est une notion essentielle. Elle consiste à répartir son capital entre différents types d’actifs et de secteurs afin de réduire le risque global du portefeuille. En effet, en ne dépendant pas d’un seul actif ou secteur, on diminue les chances que l’ensemble du portefeuille soit affecté par des événements négatifs spécifiques.

Risque et rendement

Le dernier concept fondamental à aborder est celui du risque et du rendement. En finance, le risque représente l’incertitude quant aux résultats futurs d’un investissement. Plus le risque est élevé, plus les fluctuations potentielles de la valeur de l’investissement sont importantes. Le rendement, quant à lui, représente le gain ou la perte réalisé sur un investissement.

En général, plus le risque d’un investissement est élevé, plus son rendement potentiel est important. Cela s’explique par le fait que les investisseurs exigent une rémunération plus élevée pour assumer un niveau de risque plus important. Il est donc primordial de trouver le bon équilibre entre risque et rendement en fonction de ses objectifs financiers et de sa tolérance au risque.

Mesure du risque et du rendement

Pour mesurer le risque d’un actif, on utilise généralement la variance ou l’écart-type des rendements historiques. Ces indicateurs permettent d’évaluer la volatilité de l’actif, soit l’amplitude des fluctuations de sa valeur. Quant au rendement, il peut être exprimé en termes absolus (gain ou perte en valeur) ou relatifs (taux de rendement).